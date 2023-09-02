Сбалансированное сотрудничество с соседними странами станет рывком в развитии транспортной сферы Казахстана

Полноценная реализация транспортно-логистического потенциала Казахстана имеет стратегическое значение для экономики, промышленности и производства страны. В этом плане роль ВКО, как региона, граничащего с Китаем и Россией, очень важна. Эксперты считают, что сбалансированное сотрудничество с соседними странами в транспортной сфере выведет Казахстан на новый уровень.

— Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется стремительный рост торговых потоков из Китая в Европу, Россию, Центральную Азию и обратно. Казахстан находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы, — сказал Глава государства К.К. Токаев в ходе Послания народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана».

Президент подчеркнул, что реализация транспортного потенциала зависит от конструктивных отношений со всеми близлежащими странами без исключения, включая Россию, Китай, государства Центральной и Южной Азии.

— Сбалансированное сотрудничество в этой сфере позволит получить высокие результаты для развития транспортной отрасли нашей страны. Решение о создании Министерства транспорта говорит о том, что вопросы автотранспорта будут контролироваться в более узком режиме, тщательнее. Также Президент подчеркнул, что необходимо искать новые пути с выходом в Персидский залив, не уничижая тесное сотрудничество с КНР. На мой взгляд, это очень верное решение, которое позволит получить высокие результаты в сфере экономики и торговли, — считает Самат Байгереев, заместитель декана Международной школы инженерии ВКТУ им.Д.Серикбаева.