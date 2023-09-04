Кайрат Мамырбаев, директор Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области:

– В своём Послании Президент Казахстана особое внимание уделил развитию предпринимательства в стране и обеспечению экономической самодостаточности.

В этой связи был озвучен ряд инициатив. Отдельный акцент Глава государства сделал на развитии среднего предпринимательства, темпы роста которого пока оставляют желать лучшего.

Несомненно, необходимо поддерживать малый бизнес, который успешно решает поставленные задачи, реализует новые проекты и стремится к расширению производств. Эта задача должна решаться с помощью мер государственной поддержки – льготного кредитования, субсидирования, гарантирования, создания бизнес-инкубаторов, центров коммерциализации, технопарков и конструкторских бюро с использованием успешного зарубежного опыта.

Касым-Жомарт Кемелевич также призвал банковский сектор активно участвовать в корпоративном кредитовании и поддержке предпринимателей, обеспечить ежегодный рост кредитования реального сектора не ниже чем на 20%. Принятие этих мер позволит в кратчайшие сроки получить положительный результат.

Важный момент – реформа налоговой политики. Будут на 30% сокращены формы налоговой отчётности, уменьшено на 20% общее количество налогов и других платежей в бюджет, вдвое расширится сфера охвата бизнеса розничным налогом, состоится переход на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками, где целью является не наказание, а предупреждение. В целом, всё это улучшит предпринимательский климат в стране и позволит установить конструктивный диалог между бизнесом и властью.

Отмечу, что на 1 августа 2023 года в ВКО зафиксировано 65 045 действующих субъектов малого и среднего бизнеса, при этом их количество в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5,9%. Большая часть МСП занята в сферах торговли, сельского хозяйства, предоставления услуг. Крупных субъектов предпринимательства в Восточном Казахстане на 1 августа насчитывается 92, из них действующих – 43.

На местном уровне Палата предпринимателей ВКО постоянно занимается поддержкой отечественных производителей, в том числе выступает площадкой для заключения офтейк-контрактов с крупными недропользователями региона. Благодаря работе наших отраслевых советов все предложения и замечания бизнеса ВКО доводятся до уполномоченных органов. Вместе прорабатываем пути решения возникающих проблем, защищаем права бизнеса совместно с органами прокуратуры и активно вовлекаем население с предпринимательской инициативой в бизнес-среду.

В своём Послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что вопросы поддержи отечественного предпринимательства, снижения регуляторного прессинга и развития конкуренции требуют отдельного обстоятельного разговора, поэтому в ближайшее время Президент намерен провести специальную встречу с отечественным бизнес-сообществом. Мы уже определяем кандидатуры предпринимателей от Восточного Казахстана, которые отправятся на эту встречу и озвучат главные проблемы бизнеса в регионе.