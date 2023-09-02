Альмира Сактаева, ассоциированный профессор, кандидат экономических наук ВКУ им.С.Аманжолова:

– Основой любого общества является экономика. Потому очень важно, что в Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» прозвучала идея о необходимости использования части корпоративных налогов для развития непосредственно самих регионов. Если брать нашу область, то для формирования местного бюджета, сколько нужно средств, какие имеются проблемы, пути решения их, целевое использование финансов тоже имеет значение, как постоянный строгий контроль. Формирование бюджета, поступление доходов в него, расходование на различные цели должно работать на конечный результат. Население должно знать и видеть, на что были потрачены бюджетные деньги, насколько экономно и в то же время эффективно.