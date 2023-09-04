К несырьевой экономике

Айнур Ордабаева, ассоциированный профессор, завкафедрой «Экономики, менеджмента, финансов» ВКУ им. С. Аманжолова:

– Как экономист считаю, что настало время взяться за совершенствование экономической системы. В этом плане хотелось бы остановиться на вопросах отрасли туризма. Вы знаете, что Восточный Казахстан известен и богат своей природой, поэтому необходимо развитие туризма по кластерному методу. Для этого нужно совершенствовать инфраструктуру, довести до соответствующего уровня наши дороги, объекты придорожного сервиса, интернет.

У нас есть Берельские, Шиликтинские курганы, но до них иногда трудно добраться даже в рамках внутреннего туризма, всё вплотную упирается в развитие транспортно-логистической сети.

Моя докторская диссертация связана с туристической сферой, оздоровительным туризмом, который можно и нужно дальше развивать на основе таких целебных источников, как Рахмановские ключи, других объектов ВКО и страны.

Конечно, уже многое сделано и делается, но это ещё не предел. Мы должны уходить от сырьевой экономики, переходить к оказанию услуг, развитию сервиса.