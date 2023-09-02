Анаргуль Шарипханова, кандидат биологических наук, ассоциированный профессор ВКУ им. С.Аманжолова.

– В Послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» затронуто много актуальных вопросов, одним из которых является гидрогеология, необходимость экономии водных ресурсов. В этом направлении наш университет открыл новую учебную программу. Это «Гидрогеология, менеджмент и трансграничная водная безопасность», по которой приняты обучающиеся на 2023-2024 учебные годы. То есть, через четыре года к работе приступят подготовленные кадры и будут вносить свой вклад в важное дело.

Символично, что Президент сообщил о создании специального министерства, которое будет заниматься тем, что непосредственно связано с водными ресурсами. У нас есть надежда, что новое министерство будет работать в тесной связи с наукой, высшими учебными заведениями.

Общеизвестно, что данная проблематика имеет геополитический характер, поэтому наш университет принимает активное участие, прилагает все возможные усилия для достижения успеха.