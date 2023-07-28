С песней по жизни

В Усть-Каменогорске среди горожан и гостей областного центра приобрёл популярность фестиваль-конкурс «Поющий город».

На главной сцене Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника 22 июля прошёл полуфинал фестиваля-конкурса «Поющий город».

Зрители встретились с уже полюбившимися конкурсантами, прошедшими отборочные туры. На сцене царила атмосфера праздника и хорошего настроения. В музыкальном поединке сошлись лучшие вокалисты, которые подготовили для зрителей новые песни. Каждого участника фестиваля благодарные зрители встречали овациями.

В творческом состязании приняли участие вокалисты, для которых песня стала смыслом жизни. Они продемонстрировали свои лучшие сценические образы и музыкальный репертуар.

По итогам полуфинала фестиваля члены компетентного жюри выбрали четырнадцать победителей.

Финал и гала-концерт состоятся 12 августа, в 16.00, на сцене этнодеревни Левобережного комплекса. Приходите поддержать своих любимых исполнителей!

Альмира Нуртаева