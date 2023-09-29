Вот это подготовка!

На площадке Восточно-Казахстанского лингвистического центра состоялся конкурс «Қыран елім – Қазақстан!».

В нём приняли участие военнослужащие Департамента КНБ РК из Усть-Каменогорска, Зайсанского, Курчумского районов и области Абай. Они продемонстрировали блестящие знания литературного казахского языка, а также истории и искусства.

Как сообщили в Управлении культуры ВКО, мероприятие проводилось с целью популяризации государственного языка и культуры речи среди молодёжи. Такие конкурсы демонстрируют подрастающему поколению всю глубину, богатство и многообразие казахского языка.

Конкурс состоял из трёх этапов: байге «Кто быстрее», «Развитие речи» и презентация своего творчества на свободную тему «Культура языка». Каждый участник получил возможность продемонстрировать собственные таланты и прочные знания.

По словам организаторов, все они были достойны наград, поэтому перед жюри стояла непростая задача.

По итогам конкурса Гран-при завоевал Талгат Канаев из Усть-Каменогорска, первое место – Нуржан Сатбаев, второе – Мерей Каскабаев, оба они из села Маканчи Урджарского района области Абай. Третье место заняла Роза Карменова из Усть-Каменогорска.

Победителей наградили ценными призами, дипломами, а самые активные участники получили благодарственные письма и памятные подарки.

Альмира Нуртаева