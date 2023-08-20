В Казахстане стартовал республиканский конкурс «Вместе с молодёжью».

Как отмечают организаторы, конкурс направлен на повышение гражданской активности молодёжи, уровня знаний о молодёжной политике и вовлечение представителей этой возрастной категории в процесс решения социальных проблем в регионах.

В нём могут принять участие не только молодые люди из разных регионов страны, но ещё и представители государственных органов, передаёт пресс-служба Центра поддержки гражданских инициатив.

– Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ulesqos.kz. От каждой области могут принять участие 10 групп, из городов республиканского значения – пять групп, – пояснил руководитель проекта Жасулан Куандык. – Каждая должна состоять из 15 человек. В её составе наряду с молодёжью должен присутствовать представитель государственного органа. Например, аким села или района, его заместитель, руководитель управления молодёжной политики.

Победителей определят по 20 номинациям – «Аким, близкий к молодёжи», «Активный молодёжный регион», «Лучший молодой специалист», «Благотворительное общество», «Молодёжный лидер», «Креативный регион» и другие.

Награждение по итогам конкурса состоится в преддверии Дня Независимости РК.

Приём заявок на участие в республиканском конкурсе «Вместе с молодёжью» осуществляется с 14 по 23 августа по электронной почте zhastarmen.birge@gmail.com.

Артём Захаров