Конкурс

Резкий поворот и косогор

18.11.2023
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Фото из открытых источников

В Восточно-Казахстанской области проверили на практике знания и навыки курсантов автошкол.

По информации пресс-службы Департамента полиции ВКО, в рамках проведения акции «Неделя безопасности дорожного движения», приуроченной к Всемирному Дню памяти жертв ДТП, в регионе провели конкурс среди курсантов автошкол.

Мероприятие организовало Управление административной полиции ДП ВКО совместно с профессиональным объединением «Союз автошкол ВКО». В нём приняли участие свыше десяти курсантов различных автошкол.

– Конкурс проводился максимально приближенно к настоящей сдаче экзаменов на получение водительских прав. Участники состязаний не просто отлично сдали теоретический экзамен по Правилам дорожного движения, но при этом многие из них не допустили ни одной ошибки, – отметили в пресс-службе областного Департамента полиции.

Победителю во всех номинациях вручили главный приз – сертификат на сто тысяч тенге.

Всех остальных участников конкурса наградили ценными подарками.

Маргарита Малышева

18.11.2023
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