Энергичные, задорные, креативные!

В регионе завершился областной конкурс «ЗАВОДная молодёжь – 2023», приуроченный к празднованию Дня Республики.

Молодые юноши и девушки из Восточно-Казахстанской области в очередной раз доказали, что умеют не только плодотворно работать на благо родной страны, но и отдыхать с пользой. Коллективы четырёх предприятий – Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината, Ульбинского металлургического завода, Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ – приняли участие в традиционном конкурсе «ЗАВОДная молодёжь». В этом году он проводился в одиннадцатый раз.

– Мероприятие позволяет не только развить творческий и спортивный потенциал молодёжи, но и популяризирует рабочие специальности, – подчеркнул руководитель Молодёжного ресурсного центра УОР ВКО Данияр Жунусов. – В зрительном зале находились студенты колледжей и высших учебных заведений, на примере такого конкурса они могли увидеть, чем живёт рабочая молодёжь. Таким образом проводится ещё и профориентационная работа.

Мероприятие состояло из трёх этапов: выступление чирлидеров, конкурс видеороликов о профориентационной работе, которые заранее были размещены на одном из сайтов для онлайн-голосования, и спортивный тимбилдинг. На последнем этапе молодые люди участвовали в эстафетах, демонстрируя слаженную командную игру.

Во время конкурса участников поддерживали представители предприятий. В зале со всех сторон звучали речёвки и аплодисменты болельщиков.

– Мы не раз принимали участие в этом конкурсе и становились победителями и призёрами, – поделился инженер по подготовке производства в энергетическом центре АО «УМЗ» Сергей Головин. – Конкурс объединяет сотрудников компании, а также мы знакомимся с представителями других предприятий. За счёт этого повышается корпоративная культура. Даже после того, как конкурс прошёл, мы продолжаем общаться, созваниваться. Считаю, что такие мероприятия нужно проводить как минимум два раза в год, потому что очень много молодых людей хотят участвовать. И это здорово.

В номинации «Лучшая спортивная команда» победу одержал коллектив Усть-Каменогорской ТЭЦ. «Лучшей командой чирлидеров» признана молодёжь Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината. «Лучшим профориентационным видеороликом» стала работа команды Ульбинского металлургического завода.

Победителей и призёров конкурса наградили благодарственными письмами, дипломами и ценными подарками. Участие в торжественной церемонии награждения принял руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области Ербол Нургалиев.

– Мы всегда должны особое внимание уделять человеку труда, ценить его, потому что нашу экономику поднимают именно эти люди, – сказал он. – К участию в таких мероприятиях нужно привлекать молодёжь из сельской местности. С праздником – Днём Республики, удачи, благополучия и процветания нашему общему дому – Республике Казахстан!

Татьяна Кравченко

Аяужан Утеулинова