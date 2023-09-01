«Рост экономики Казахстана будет сопровождаться повышением качества жизни людей»

В своём Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал главной целью реформ стабильный экономический рост на уровне 6-7 %, чтобы к 2029 году увеличить объём национальной экономики в два раза, до 450 миллиардов долларов.

Кандидат экономических наук, специалист в области макроэкономики Алия Кабдулшарипова считает, что при реализации намеченных планов по возврату средств в страну, вовлечению в экономический оборот «замороженных активов», перезагрузке тарифной и налоговой политики, комплексном развитии науки и технологий, увеличение ВВП будет сопровождаться качественным ростом благосостояния граждан.

– По прогнозам коридор ВВП в этом году был 4,2-5,2 процента, и мы его выдержали. То есть экономический рост в стране есть. Но на следующий год Президент отметил, что он должен составить 6-7%. Вообще, экономический рост – явление позитивное. Но он может происходить и за счёт инфляции, роста цен, поэтому обязательно должен сопровождаться повышением качества жизни населения, – отмечает кандидат экономических наук, старший преподаватель Школы бизнеса и предпринимательства ВКТУ им. Д. Серикбаева Алия Кабдулшарипова. – И в данном случае как экономисту и как гражданину страны мне импонирует, что в Послании было много аспектов социально-экономического направления. В частности, повышение заработной платы до 85 тысяч тенге, от размера которой зависят и все остальные выплаты. Далее, как известно, капитал будущего – наши дети. И для того, чтобы дети могли получать достойное образование, формируется два фонда – «Келешек» и «Нацфонд – детям». Очень важна также концепция защиты безопасности труда. В нашем регионе много предприятий с вредными условиями труда. Поэтому для нас это очень актуальный вопрос. И, в частности, хорошая новость, что с 55 лет лица, работающие в тяжёлых условиях, будут получать социальные выплаты.

Резюмируя, стоит сказать, что идея симбиоза политических реформ с глубокими и всесторонними социально-экономическими преобразованиями на пути становления развитой страны стала главным вектором Послания «Экономический курс Справедливого Казахстана».