«Новая нефть»: в ВКО есть запасы, технологии и кадры

Одной из приоритетных задач, поставленных Президентом в Послании народу Казахстана, стала необходимость освоения залежей редких и редкоземельных металлов. По словам Касым-Жомарта Токаева, сегодня – это «новая нефть», и «страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира».

– Казахстан является богатейшей страной по запасам редких и редкоземельных элементов. Однако предприятия, занимающиеся их добычей, по пальцам можно перечесть. Это связано с тем, что более 400 объектов законсервировано. Поскольку современные технологии не позволяли осуществлять рентабельное их извлечение, – отмечает кандидат геолого-минералогических наук, доцент ВКТУ им. Д. Серикбаева Марина Мизерная.

По словам эксперта, наша страна может составить конкуренцию Китаю и США по поставкам редкозема на мировой рынок сырья.

«Сейчас ни один автомобиль или смартфон невозможно сделать без применения редких и редкоземельных металлов. Восточный Казахстан занимает первое место в республике по запасам этих элементов. У нас есть тантал, олово, вольфрам, молибден. Более того, в рудах полиметаллических месторождений, которые уже отрабатываются, имеется огромное количество редкоземельных элементов. Необходимо произвести доразведку и подготовить месторождения к эксплуатации», – добавила учёный.

Стоит отметить, что в регионе функционирует университет, на базе которого ведётся подготовка кадров для горнорудной и металлургической промышленности, а также имеются современные лаборатории, позволяющие на мировом уровне производить исследования и оценку запасов.