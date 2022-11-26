Растёт этаж за этажом

Ежегодный объём задельного жилья на начало календарного года должен быть не менее 600 тыс. кв. метров, а темпы роста жилищного строительства – 110-115% – такое поручение дал профильному ведомству аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

По словам Даниала Ахметова, до конца текущего года в ВКО будет введено 317 тыс. кв. м жилья, а это ни много ни мало – почти три тысячи квартир.

В целом в 2022 году, за счёт всех источников финансирования, в Восточно-Казахстанской области строилось жильё общей площадью 879,2 тыс. кв. м, или более 8 тыс. квартир общей стоимостью 187,5 млрд тенге.

В области было начато задельное жильё на 2023 год в объёме 365 тыс. кв. м. Ещё 29 домов будут заложены уже в 2023 году. В целом в 2023 году в ВКО запланировано построить 874 тыс. кв. м жилья: арендного, кредитного и коммерческого.

– В 2023 году мы должны построить не менее восьми тысяч квартир. Есть спрос на коммерческое жильё, строящееся за счёт частных инвестиций, значит надо развивать это направление. В целом же управление должно чётко знать и понимать: с каким объёмом задельного жилья вы выходите на 1 января 2023, 2024 и даже 2025 годов. При этом объём этот должен быть не менее 600 тыс. кв. м ежегодно. Это первое. Второе – необходимо тщательно просчитать объёмы строительства, чтобы темпы его роста ежегодно составляли 100-115%, а не 102%, как представили в сегодняшнем отчёте, – поручил аким области.

Отметим, что объём так называемого коммерческого жилья, то есть тех домов, что были построены на средства застройщиков или инвесторов без участия государственных жилищных программ, уже в текущем году вырос в два раза. Застройщики в 2022 году построили или завершают строительство 67 жилых домов (545,2 тыс. кв. метров).

По словам Даниала Ахметова, в настоящее время в разработке проектно-сметная документация на 64 жилых дома, также оформляются земельные участки для строительства в 22 микрорайоне Усть-Каменогорска.

Продолжается строительство одноэтажных двухквартирных и одноквартирных домов по программе «Одноэтажный Восток». В настоящее время за счёт частных инвесторов строится 126 домов, до конца года запланировано ввести в эксплуатацию 139 домов на 252 квартиры стоимостью 3,4 млрд тенге. Ещё 58 домов строятся для многодетных семей в сёлах ВКО.

По итогам 9 месяцев текущего года, в ВКО было введено 177,6 тыс. кв. м жилья, что составило 112%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так, были построены и сданы в эксплуатацию 13 многоквартирных домов – 101,5 тыс. кв. м; 15 тыс. кв. м одноэтажного жилья по программе «Одноэтажный Восток» и 61,1 тыс. кв. м домов, построенных за счёт собственных средств населения.

За счёт бюджета в текущем году было введено шесть кредитных и четыре арендных дома. Это многоквартирные дома по ул. Базовая, 2 в Усть-Каменогорске на сумму более 2 млрд тенге, а также жилые дома по проспекту Сатпаева в областном центре на сумму более 2,5 млрд тенге. Параллельно, по программе «Нұрлы жер» в посёлке Касыма Кайсенова в Уланском районе были построены два 40-квартирных жилых кредитных дома на общую сумму 1,197 млрд тенге.

Что касается арендного жилья, то в 2022 году были построены два арендных жилых дома по ул. Базовая в Усть-Каменогорске, а также жилые 60-квартирные дома в Шемонаихе и Алтае.

Отметим, что огромным спросом среди населения пользуется индивидуальное жилищное строительство. Так, во всех городах, сёлах и посёлках ВКО в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство стоят 27993 человека, 660 из них в этом году получили свой земельный надел площадью 10 соток.

Кстати, как поясняют в жилищной инспекции, с марта текущего года на портале еGov.kz была запущена государственная услуга по просмотру или постановке в очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток). То есть теперь любой гражданин, ранее не получавший от государства земельный надел, имеет право в режиме онлайн самостоятельно встать в очередь, предоставив все необходимые документы, или проверить номер своей очереди.

Екатерина Гуляева

Фото из архива редакции