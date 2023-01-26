Работать в правовом поле

Аким области Даниал Ахметов поручил срочно привести в порядок положение дел в строительной сфере ВКО, связанное с взаимоотношениями между компаниями-застройщиками и дольщиками, которые должны осуществляться строго в правовом поле.

В частности, прекратить строительство и незаконный сбор средств с населения до тех пор, пока не будет в рамках действующего законодательства соответствующим образом оформлен весь пакет необходимых документов.

На специальное совещание по вопросам долевого жилищного строительства были в обязательном порядке приглашены представители компаний-застройщиков, руководители профильных управлений, ведомств, правоохранительных, надзорных органов, ответственные должностные лица, представители СМИ.

– Мы до этого времени достаточно эффективно пресекали деяния, когда привлекались в нелегитимном порядке средства населения, – подчеркнул аким области. – Сегодня эта проблема встала остро, поэтому я пригласил вас, уважаемые коллеги-строители, чтобы мы определили дальнейшие действия.

Руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Дидар Кенесбаев рассказал о трёх основных способах привлечения средств населения в рамках закона, действующего в Республике Казахстан.

Аким области также сделал акцент на законных способах привлечения денег населения для долевого жилищного строительства в регионе.

– Это получение гарантии единого оператора, участие в проекте банка второго уровня, привлечение средств дольщиков для возведения каркасного многоквартирного жилого дома. Остальное вы знаете, – отметил Даниал Ахметов. – Если не знаете, то есть управление строительства, а также государственного архитектурно-строительного контроля. После совещания примите незамедлительные меры. Картина крайне неудовлетворительная.

По информации управления ГАСК по ВКО, в 2022 году в Усть-Каменогорске девять застройщиков ввели в строй 14 коммерческих многоэтажных жилых домов.

– На сегодня в областном центре ведётся строительство 48 многоэтажных жилых домов силами 37 строительных компаний, – сообщила руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля ВКО Инна Валл. – Вместе с тем, в ходе мониторинга соцсетей установлено, что 23 застройщика осуществляют строительство 28 многоэтажных жилых домов с условием прямого бронирования квартир. Здесь усматривается долевое строительство без получения соответствующего разрешения. При этом количество бронированных квартир, соответственно, дольщиков неизвестно. Отметим, что сейчас только у одного застройщика имеется гарантия Казахстанской жилищной компании (КЖК).

Она сделала подробный анализ по каждой компании-застройщику, подкрепляя сказанное скриншотами из социальных сетей и другими фактами. Как отметил глава региона, практически все они ведут незаконную деятельность, но для полной ясности в ходе совещания заслушал отчёт каждого застройщика, которые назвали конкретные сроки для устранения недостатков.

– Так работать нельзя, – подвёл итог аким области и добавил, что за это ответственные лица понесут наказание. – Ровно через месяц, 25 февраля, управление строительства и аким города соберите снова всех подрядчиков. До этого получите письменные поручительства застройщиков, что они будут работать в законодательном поле. Убедительно прошу вас незамедлительно прекратить незаконное строительство, принять все необходимые меры, чтобы вся строительная деятельность отвечала нормативно-правовым документам Республики Казахстан.

Глава региона также поручил профильным управлениям ВКО, акиму города обратиться в надзорные органы и в рамках закона инициировать необходимые проверки. Отдельно отмечено, что за объявлениями о бронировании квартир в строящихся домах скрывается не что иное, как незаконное привлечение средств населения. Поэтому необходимо принять все меры, чтобы к концу года в регионе не образовалась очередь из обманутых людей вместо счастливых обладателей нового жилья.

Таир Сапаргалиев