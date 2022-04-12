Меняется облик села

Наряду с одноэтажными зданиями в Урджарском районе теперь возводятся многоэтажные жилые дома, которые органично вписываются в сельский пейзаж.

Более тысячи семей на сегодняшний день стоят в очереди на получение квартиры из жилищного фонда района. Всего в ней числится 122 многодетные и малообеспеченные семьи. Из них в Урджаре – 25, в Маканчи – 32, в Таскескене – 14 и ещё 26 семей – в других сёлах района. Однако ещё совсем недавно эта очередь была значительно больше. И она не уменьшалась, потому что строительством жилого фонда в районе не занимались более тридцати лет.

Лёд тронулся в 2015 году, когда в Урджаре построили первую за всю историю райцентра многоэтажку. Это тридцатиквартирный четырёхэтажный дом. Ключи от нового жилья в этой высотке получили остронуждающиеся семьи, в том числе трое бывших воспитанников Науалинского детского дома. Через пять лет построен ещё один, теперь уже пятиэтажный дом, и очередь на жильё уменьшилась ещё на тридцать две семьи. Сейчас рядом с ним строится многоэтажка на шестьдесят квартир, к осени она должна быть заселена.

Но три этих дома проблему нехватки жилья, конечно же, кардинально не решили. И очень своевременно в районе стартовала программа «Одноэтажный Восток», инициированная акимом области Даниалом Ахметовым. Её реализация началась в 2019 году и уже к концу следующего, 2020 года новоселье отпраздновали 48 семей в селе Акжар, 30 – в Маканчи и шесть – Таскескене.

Дома в соответствии с программой строились типовые, двухквартирные. На первом этапе квартиры возводились площадью по 100-120 квадратных метров и получали их очередники в зависимости от количества членов в семье. Позже стали строить дома площадью 65-85 квадратных метров, они предназначаются для небольших семей и одиноких людей.

Нужно сказать, что все эти квартиры, независимо от метража, выглядят с точки зрения комфорта проживания весьма достойно. Особенно учитывая, что построены они в сельской местности и далеко не у всех сельчан по соседству есть то, что предусмотрено здесь. В каждой квартире котёл на твёрдом топливе, автономное водоснабжение, горячая вода, душ, ванная, туалет, канализация.

Немаловажно, что все жилые дома были построены за счёт частных инвесторов. Активно развёрнутая стройка нуждалась в стройматериалах, и в Урджаре появилось несколько цехов по выпуску пескоблоков. Значительно расширилось производство пластиковых окон и дверей, плюс ко всему стройка открыла сотни новых рабочих мест для сельчан.

Программа после первого успешного года реализации не сбавила, а, наоборот, набрала большие темпы. И к концу 2021 было заселено 48 новых домов в селе Акжар, 21 – в Маканчи и 10 – в Таскескене. Напомним, что Маканчи и Таскескен – это бывшие райцентры влившихся прежде в Урджарский район двух соседних районов.

Село Акжар – это фактически продолжение Урджара. Оба населённых пункта так разрослись, что между ними нет границы, но Акжар по-прежнему остаётся центром сельского округа. Дома, построенные здесь по программе «Одноэтажный Восток», изменили облик села, появился новый микрорайон, жители которого единодушно решили его назвать Тәуелсіздік.

Начинается строительство ещё 15 двухквартирных домов в Акжаре, 6 – в Маканчи и по нескольку домов в других сёлах района. Всё построенное и то, что будет возведено, вселяет реальные надежды в тех, кто нуждается в жилье. Те же, у кого мечта о собственном доме уже сбылась, не могут этому нарадоваться. Гаухар Рамазанова, воспитывающая троих детей, получила квартиру в декабре прошлого года. До этого она восемь лет проживала в съёмном жилище и при этом не имела постоянной работы.

– Я не верю своему счастью, – говорит она, – мне и не снилось, что у меня будет такая тёплая благоустроенная квартира.

Её полностью поддерживает ещё одна жительница микрорайона, Нурсиля Кожаинова.

– Огромное спасибо тем, кто так успешно решает проблему жилья, – благодарит она, – это действительно настоящие патриоты страны.

Под искренними словами этих женщин готовы подписаться все жители новенького микрорайона.

Дома, построенные по программе «Одноэтажный Восток», без всякого пафоса являются лучом надежды для сотен жителей не только Урджарского, но и других районов области.

Кроме прочего, для каждой квартиры предусмотрен земельный участок площадью десять соток, и по весне на них началась работа. Очень скоро здесь зацветут фруктовые деревья, зазеленеет огородная мелочь, и предстанет микрорайон ещё более красивым и уютным, а жизнь людей наполнится смыслом созидания и стремлением сделать её ещё лучше, интереснее и богаче.

Александр Шака

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Урджарский район