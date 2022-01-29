Новый дом и всё, что в нём

Из года в год растёт численность жителей Семея, и каждому из них необходимо комфортное жильё.

Последняя перепись населения показала, что в Семее проживает более 350 тысяч человек, а значит, Генеральный план 2011 года, рассчитанный на 400 тыс. жителей, очень скоро перестанет быть актуальным, и городу понадобится новый стратегический документ, согласно которому он будет развиваться, прирастая новыми микрорайонами. Как будет развиваться и строиться Семей в ближайшие годы, рассказали архитекторы во время расширенного заседания городского акимата.

Как отметили в городском отделе архитектуры и градостроительства, на момент принятия Генерального плана Семея в нём проживало более 281,5 тыс. жителей. Прошло десять лет, и численность семейчан возросла до 350 тысяч человек. По прогнозам, к 2025 году количество жителей вообще может достигнуть 400 тысяч человек.

К этому надо быть готовыми уже сейчас. Поэтому вопросу жилищного и точечного строительства уделяется пристальное внимание не только городского акима, но и областного руководства. Аким ВКО Даниал Ахметов лично контролирует все этапы реализации жилищной программы в регионе. Именно по его инициативе в Семее появился новый современный микрорайон Карагайлы, в котором уже сданы в эксплуатацию 36 многоквартирных домов, ещё 32 дома – на стадии строительства.

В целом, согласно Генеральному плану Семея, территория Карагайлы составит 293 га с численностью населения 35,6 тыс. человек и жилищным фондом – 1188,5 тыс. м2, или 227 жилых многоквартирных домов. В 2021 году за счёт бюджетных средств было построено 13 многоэтажных жилых домов общей площадью 69,9 тыс. кв. м.

В настоящее время в микрорайоне за счёт государственных средств ведётся строительство 24 многоэтажных домов, общей площадью 130,7 тыс. кв. м, или 1696 квартир. Также в Карагайлы на 2022 год запланировано строительство 16-ти кредитных домов, общей площадью 87,7 тыс. кв. м, или 1017 квартир.

Впрочем, здесь возводятся не только дома, но и объекты культуры, образования и спорта, торговые дома, магазины и учреждения бытового обслуживания населения. Так, уже построены Назарбаев интеллектуальная школа, мультифункциональный культурно-спортивный комплекс на 5600 мест. Также планируется строительство ещё четырех общеобразовательных школ по 1200 мест каждая, пяти детских садов по 320 мест, ледового модуля на 500 зрителей и теннисного центра.

Однако не только в Карагайлы активно ведётся жилищное строительство. Частные застройщики в последние годы стали использовать уже давно освоенные в городе территории, выкупая у хозяев старые дома. Так, по словам руководителя отдела архитектуры и градостроительства Семея Ардака Исабаева, в 2020 году в Семее частными строительными компаниями были сданы в эксплуатацию 8 домов, в 2021 году – уже одиннадцать. В 2022 году за счёт частных инвестиций планируется ввести в эксплуатацию 11 многоэтажных жилых домов на 390 квартир, общей площадью 43,6 тыс. кв. м.

Кстати, в Карагайлы тоже начинается строительство коммерческого жилья. Фонд гарантированного жилищного строительства намерен построить 5 жилых домов, ещё 8 домов будут построены совместно с АО «НК «СПК Ертіс».

– Мы направили взор частных застройщиков на левобережную часть города. Здесь достаточно места не только для точечной застройки, но и строительства целых жилых комплексов и районов, – отметил Ардак Исабаев.

К сожалению, составленные в 2014–2015 годах планы детальных планировок районов Семея на сегодняшний день уже устарели, потому есть необходимость в их пересмотре и обновлении. Администрация города намерена объявить конкурс среди проектных организаций. Причём задание проектировщикам будут давать на разработку небольших жилых кварталов на 5–10 домов с сопутствующей инфраструктурой. Так застройка будет производиться эффективнее, и планировка обойдется городскому бюджету гораздо дешевле.

После корректировки детальной планировки (ПДП) станет ясно, где и что можно будет построить и в таких районах Семея, как 35, 40, 342, 343 и 352 кварталы, Северная промзона, Юность, Новостройка, посёлок Цементный, 14-й, 15-й жилые районы и других.

Помимо строительства многоквартирных домов, в Семее ведётся активная застройка частного сектора. В 2021 году в Семее построено и введено в эксплуатацию 86502,5 кв. м индивидуальной жилой застройки, из них построено населением 75307,5 кв. м. По программе «Одноэтажный Восток» с вложением частных инвестиций застройщиком построено 11195 кв. м индивидуального жилья. В 2022 году в Семее запланирован ввод в эксплуатацию 76 тыс. кв. м на объектах индивидуального жилищного строительства.

Отметим, что для индивидуального жилищного строительства запланированы даже целые микрорайоны, застраивать которые будут поэтапно. Их на сегодняшний день насчитывается 12, с охватом более 4 тыс. га, что составляет порядка 13715 земельных участков по 10 соток для каждого двора.

Как сообщает пресс-служба акима Семея, на сегодняшний день в городе в списке граждан на получение земельных участков под ИЖС состоит 23 827 человек. Но одномоментно выдать им свободные земельные участки под индивидуальное строительство запрещает закон. По казахстанскому законодательству разрешение на строительство жилья выдаётся только при наличии в районе электрических сетей и водоснабжения.

Для строительства инженерных коммуникаций в жилых массивах был разработан поэтапный план реализации проекта.

Первый этап его начался в 2019 году и завершается в нынешнем. Он охватывает посёлки Ушактар и Комсомольский общей площадью 322 га и общим количеством 1 695 земельных участков.

Уже в текущем году стартует второй этап реализации проекта строительства инженерных сетей в поселке Аксай. Он продлится до 2026 года. В этот период будут построены сети на площади 396 га для обеспечения 1700 земельных участков под ИЖС.

Самым масштабным станет завершающий этап проекта, рассчитанный на 2027–2031 годы. За этот период в девяти жилых массивах должны построить всю необходимую инфраструктуру, чтобы обеспечить выдачу 10 320 земельных участков на площади 3 352,3 га в районах Холодный ключ, Бобровка, Жаркын, Ак-Кайын, Жибек-Жолы, Малая Актюба и посёлок Степной.

– В текущем году также завершена разработка проектов детальной планировки посёлков Красный кордон и Водный. Для полного же охвата города необходима разработка проектов детальной планировки таких районов, как посёлок Восточный, Дальняя, Птицефабрика, Мирный, Кожзавод, Пристань, Борцов революции, Нахаловка, Западный и остров Бейбітшілік, – сообщили в ходе расширенного заседания акимата Семея.

Кроме того, разработаны схемы градостроительного развития территории районов (генеральные планы) посёлка Шульбинск, а также сёл Приречное, Озерки, Прииртышское, Мукур, Новобаженово и Кайнар. В целом, с ближайшие годы в Семейском регионе требуется разработка схем градостроительного развития территории 25 сёл.

Екатерина Гуляева

Фото из открытых источников

Семей