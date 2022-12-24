Жилищное строительство

В новом доме поселилось счастье…

24.12.2022
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За последние семь лет облик Восточного Казахстана кардинально изменился. В первую очередь, это относится к жилищному строительству. 

Благодаря множеству государственных жилищных программ и проектам государственно-частного партнёрства, в регионе за последние годы в несколько раз выросли темпы жилищного строительства и строительства важнейших социальных объектов. Если прежде по всей области сдавали в эксплуатацию не более ста тысяч квадратных метров жилья в год, то теперь этот показатель характерен лишь для одного из малых городов ВКО.

В целом же, Восточный Казахстан ежегодно занимает лидирующие позиции в республиканском рейтинге по количеству построенных жилых домов и социальных объектов, постоянно наращивая темпы производства и суммы инвестиций, направленных в эту важнейшую отрасль экономики.

Так, по итогам 2022 года в регионе строится 869 тыс. кв. м жилья на общую сумму 185 млрд тенге. В ближайшие три года запланировано ввести в эксплуатацию не менее 1 млн кв. м жилья.

Благодаря государственным жилищным программам в Усть-Каменогорске за последние годы выросли целые микрорайоны, где в новых современных домах проживают устькаменогорцы всех категорий населения. Так, АО «НУХ «Байтерек», работая в рамках реализации Стратегии «Казахстан-2050», начиная с 2013 года, совместно с подрядными организациями построило несколько крупных жилищных комплексов в областном центре: это ЖК «Айымжан» и дом по улице Машиностроителей, 12.

Одной из успешных жилищных программ стала региональная программа «Одноэтажный Восток», инициированная в 2020 году акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым. Стоит особо отметить, что она направлена, прежде всего, на поддержку многодетных и малообеспеченных семей.

Масштабное индивидуальное жилищное строительство ведётся в районах. Так, к примеру, в рамках «Дорожной карты занятости» в 2021 году впервые за 30 лет было начато строительство семи многоквартирных домов в Катон-Карагайском районе.

В 2020 году 102 семьи получили новые квартиры в Зайсанском районе, а в год 30-летия Независимости собственным жильём обзавелись еще 120 многодетных семей зайсанцев. Причём, эти новостройки для отопления в зимний период были подключены к природному газу.

В Уланском районе построили 12 двухквартирных домов. Их возвели в поселке Касыма Кайсенова, а также сёлах Таврия и Бозанбай. Кроме того, планируется сдать в эксплуатацию 25 двухквартирных домов в посёлке Касыма Кайсенова, сёлах Герасимовка, Мамай батыр и Сагыр.

Однако почивать на лаврах некогда. И уже сейчас Управление архитектуры и градостроительства ВКО готовит задел на будущее. Как отметил в ходе недавнего совещания Даниал Ахметов, ежегодный объём задельного жилья на начало календарного года должен быть не менее 600 тыс. кв. метров, а темпы роста жилищного строительства – на уровне 110–115 процентов.

В текущем году в области начато возведение задельного жилья на 2023 год в объёме 365 тыс. кв. м. К строительству ещё 29 домов на площади 206 тыс. кв. м. приступят уже в следующем году. В целом, в 2023 году в регионе запланировано построить 874 тыс. кв. м жилья: арендного, кредитного и коммерческого.

Отметим, что объём так называемого коммерческого жилья, то есть домов, что были построены на средства застройщиков или инвесторов без применения государственных жилищных программ, уже в текущем году вырос в два раза. Застройщики в 2022 году завершили или заканчивают строительство 67 жилых домов на площади 545,2 тыс. кв. метров.

По словам Даниала Ахметова, в настоящее время в разработке  находится проектно-сметная документация на 64 жилых дома, также оформляются земельные участки под строительство в 22-м микрорайоне Усть-Каменогорска.

Продолжается возведение одноэтажных двухквартирных и одноквартирных домов по программе «Одноэтажный Восток». За счёт частных инвесторов в этом году было построено 126 домов, а в целом в уходящем году было введено в эксплуатацию 139 домов на 252 квартиры стоимостью 3,4 млрд тенге. Ещё 58 домов строятся для многодетных семей в сёлах ВКО.

Отметим, в последние годы среди населения огромную популярность приобрело индивидуальное жилищное строительство. Так, во всех городах, сёлах и посёлках ВКО в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство состоит 27993 человека, 660 из них в этом году получили свой земельный надел площадью 10 соток.

Кстати, как поясняют в жилищной инспекции, с марта текущего года на портале Е-Gov запущена государственная услуга по просмотру или постановке в очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. То есть теперь можно не только проверить номер своей очереди, но и самостоятельно в режиме онлайн встать в неё любому гражданину, ранее не получавшему от государства земельный надел. Нужно лишь представить все необходимые документы.

Екатерина Гуляева

24.12.2022
659

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