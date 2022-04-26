«Пасхальная радость» – под таким названием прошли в Семее первые семейные пасхальные гулянья на территории Воскресенского собора.

Несмотря на солнечный, но на редкость морозный день, в Воскресенском соборе Семея было многолюдно. Верующие пришли на службу в честь великого праздника – Светлой Пасхи.

«Христос Воскресе!» – слышалось повсюду. Это люди приветствовали друг друга, возвещая радость воскресения Иисуса Христа.

В этом году праздник стал поистине всенародным. Ведь по инициативе нового настоятеля Воскресенского собора, иерея Вячеслава, в Великий день были организованы пасхальный концерт и игры для детей и взрослых.

– Я искренне рад, что моё предложение поддержали верующие нашего города. Хотим возродить старую традицию проведения народных гуляний в великие православные праздники, – отметил отец Вячеслав. – Вместе с Русским социально-культурным центром и творческими коллективами города мы организовали праздничную программу с песнями, танцами, играми, горячим чаем и пасхальным угощением для всех желающих. Сегодня все вместе возрождаем традицию проведения пасхального семейного праздника под названием «Пасхальная радость». Пусть душа каждого наполнится любовью, добротой, милосердием и надеждой!

Нынешние пасхальные гулянья стали семейным праздником, где главными действующими лицами были дети. Они пели, танцевали и с удовольствием играли. Среди них было немало воспитанников воскресной школы, работающей при Воскресенском соборе. Вокальная группа воскресной школы открыла праздничный пасхальный концерт.

С древних времён Пасхальная седмица отличалась добрыми делами. В этот великий праздник люди прощали должникам, помогали сиротам, нищим и больным. Праздник царил не только в храмах, но и переходил на улицу, на площадях проходили народные гулянья.

Радостное праздничное настроение прихожанам подарили солисты народного хора «Истоки» и народного хора ветеранов, исполнив самые лучшие свои песни. Под их напевы ноги сами пошли в пляс. И если поначалу только дети лихо отплясывали на площади перед храмом, то потом вместе с ребятами притоптывать да вести плечами стали их матери, бабушки, отцы да дедушки.

Ну а в перерывах между концертными номерами устраивались весёлые игры и познавательные викторины. Ребята соревновались в сообразительности и скорости, в награду получая красное пасхальное яйцо и куличи.

Специально организованная фотозона стала популярным местом. Мастерицы Русского социально-культурного центра сшили-смастерили метровый кулич и красные пасхальные яйца из расписанного папье-маше. Дети, их родители, бабушки и дедушки с удовольствием фотографировались на память о первых в Семее пасхальных семейных гуляньях.

Екатерина Гуляева

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Семей