Вести из районов

Рабочие места для земляков

27.07.2022
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В Зайсанском районе начал действовать новый мебельный цех.

Его открыл местный индивидуальный предприниматель Мерей Айтбаев на собственные сбережения. Бизнес представляет собой целый комплекс. В одном здании расположились мини-мебельный цех под названием «Ерсултан» и мебельный салон. На сегодняшний день комплекс уже изготавливает и продаёт продукцию собственного производства. Постоянной работой обеспечены четыре местных жителя.

– Мы изготавливаем практически весь ассортимент, – поделился Мерей Айтбаев. – Это корпусная, мягкая, также столы, стулья и другие виды мебели. По мере развития нашего бизнеса планируем увеличить количество рабочих мест для земляков.

Ерик Абитов

Зайсанский район

27.07.2022
723

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