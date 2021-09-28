COVID-19

Прощай, «красная» зона

28.09.2021
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Опубликованная матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 сентября 2021 года принесла хорошую новость – республика в целом перешла в «жёлтую» зону риска по КВИ.

В «красной» зоне по-прежнему остаются Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.

В «жёлтой», помимо ВКО, находятся Шымкент, Атырауская, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская области.

В самой безопасной с точки зрения эпидемиологической ситуации и благоприятной для бизнеса «зелёной» зоне – Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская и Кызылординская области.

О стабилизации эпидситуации по коронавирусу говорит и статистика положительных результатов ПЦР-тестов – их количество уже несколько дней не превышает двух тысяч. Всего в стране с начала пандемии официально подтверждено более 870 тысяч фактов заражения коронавирусной инфекцией.

24 сентября подписано новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова. Согласно этому документу, проект Ashyq будет по-прежнему в чём-то определять нашу жизнь. Определены сроки сохранения статуса в приложении.

Так, для прошедших полный курс вакцинации против COVID-19 «зелёный» статус сохранится в течение одного года.

У переболевших COVID-19 «зелёный» статус сохранится в течение трёх месяцев после выздоровления.

Люди с «жёлтым» статусом (или контактные) переводятся в «синий» по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат теста на COVID-19.

У контактных, имеющих отрицательные результаты ПЦР-тестирования на COVID-19, «жёлтый» статус сохранится до истечения 14 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.

У лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, «красный/жёлтый» статус сохранится до истечения 14 дней.

У зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19 пациентов со статусом «инфицирован» код U07.1, то есть «красный» статус, сохранится до истечения 14 дней.

Айгуль Биданова  

Фото из открытых источников

28.09.2021
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