Придёт ли большая вода?

В связи с повышением температуры и обильными осадками на реках области ожидают подъём уровня воды, образование местных и склоновых стоков, разливы и подтопления.

По многолетним наблюдениям специалистов ДЧС ВКО, риск подтоплений возможен для Усть-Каменогорска, района Алтай, Катон-Карагайского, Тарбагатайского, Глубоковского, Шемонаихинского, Кокпектинского и Бородулихинского районов.

Для предотвращения угрозы спасатели и местные исполнительные органы начали подготовку заблаговременно. В регионе введён режим повышенной готовности.

На Бухтарминском водохранилище создана регулирующая ёмкость свыше 20 млрд куб. м, что позволит безопасно пропустить паводковые воды. Аналогичные работы проведены на Шульбинском водохранилище, где создан аккумулирующий объём в 611 млн куб. м.

На случай осложнения обстановки в регионе наготове силы и средства местных исполнительных органов и сотрудников ДЧС, более 900 единиц техники и свыше 340 мотопомп. Подготовлено 111 эвакопунктов, заготовлено 103 тысячи штук мешкотары, шесть тысяч тонн инертных материалов, более 689 тонн ГСМ. Продолжается очистка арычных сетей и ливневых стоков.

Жителям, проживающим в паводкоопасной зоне, спасатели рекомендуют провести своевременные работы по очистке снега на дворовых территориях. Если возле дома протекает арык или находится водопропускная труба, необходимо принять меры, чтобы подготовить их к беспрепятственному пропуску воды, ведь часто бывает так, что вода в трубе замёрзла, а арык засорён мусором. При угрозе большой воды жителям рекомендуют незамедлительно сообщать об этом по номеру 112.

Дарья Антон

Фото из открытых источников