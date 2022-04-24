Праздник Светлой Пасхи

Светлое Воскресение Христово – древнейший и самый почитаемый праздник для православных христиан. В этом году Пасху отмечают 24 апреля.

Напомним, дата празднования Светлой Пасхи переходящая, но всегда приходится на воскресный день.

Для всех христиан важную часть торжества составляют церковные ритуалы: богослужения, крестные ходы священнослужителей с песнопениями, прославляющими Христа, семейные молебны в домах. В этот день все верующие встречают друг друга словами: «Христос воскресе!» – «Воистину Воскресе!».

Христианский праздник знаменует окончание Великого поста, который длился семь недель. Главными атрибутами праздничного стола являются крашеные куриные яйца, творожная пасха и куличи. Крашеное яйцо – символ мира, зарождения новой жизни. Кулич – пасхальный хлеб, напоминающий о Воскресении Христовом. Творожная пасха символизирует радость воскрешению Христа.

Вся пасхальная еда освящается в церкви накануне, в Страстную субботу.

В Светлое Воскресение Христово нельзя заниматься работой по дому, трудиться в саду или на огороде. В этот день лучше посетить пасхальные богослужения и радоваться великой вести – воскрешению Иисуса Христа, а также угощать и помогать страждущим.

В дни празднования Пасхи, а праздник длится целую неделю («Светлая седмица»), в храмах совершаются торжественные пасхальные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Усть-Каменогорск.

Встреча Благодатного огня состоится перед началом Великой пасхальной вечерни. 24 апреля православный народ отметит главный праздник христиан – Пасху, Светлое Христово Воскресение.

– В этот день в Андреевском кафедральном соборе города Усть-Каменогорска состоится встреча Благодатного огня. Его доставят благочестивые паломники со Святой Земли, с Гроба Господня в Иерусалиме. Начало богослужения – в 17.00, – сообщили в пресс-службе Усть-Каменогорской и Семипалатинской епархии.

Благодатный огонь сошёл в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребён Иисус Христос.

Александра Исаева

Коллаж Анны Ерёминой