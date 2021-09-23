Помощь на дому

В регионе за счёт обязательного социального медицинского страхования в первом полугодии осуществлены выезды мобильных выездных бригад на сумму 920,5 млн тенге.

На период пандемии коронавирусной инфекции при амбулаторных медучреждениях области были созданы мобильные бригады для оказания амбулаторно-поликлинической помощи на дому пациентам с признаками острого респираторного заболевания, с подозрением или больным COVID-19, пневмонией.

В функции мобильной бригады входит выезд на дом к пациентам при первичном обращении и к пациентам, которые находятся на амбулаторном наблюдении или на домашней изоляции, проведение ПЦР-тестирования при подозрении на СOVID-19, назначение лекарств и при необходимости их доставка пациентам с внебольничной пневмонией и хроническими заболеваниям.

В каких случаях приезжает мобильная группа и производится госпитализация, рассказали в ВКО филиале НАО «ФСМС».

– Мобильные бригады выезжают на вызовы только в рамках своей территории обслуживания, и если вы не проживаете на территории поликлиники по месту прикрепления, то должны обратиться за помощью по номеру телефона 103. Что касается госпитализации, она необходима пациентам, чьё состояние здоровья не позволяет лечиться дома – при низком уровне сатурации, нарастающей одышке и неспособности самостоятельно дышать, при высокой степени поражения лёгких, – пояснили специалисты Фонда.

Мобильная группа вводит данные о вызове, описание состояния пациента на момент вызова в его электронный паспорт здоровья. Мобильная группа не имеет права доставлять больного в стационар, если у него уже подтверждённый диагноз коронавируса. В этом случае в стационар может отвезти только скорая помощь.

Фонд медицинского страхования напоминает, что для улучшения качества услуг, которые оплачиваются ФСМС, пациенты с жалобами и предложениями могут обращаться в контакт-центр по номеру 1406, а также оставлять их в мобильном приложении Qoldau24/7.

Бахыт Сарсембаева