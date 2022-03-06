По армянской традиции

Армянский культурный центр отметил национальный праздник Терендез в областном Доме дружбы.

Главным атрибутом армянского праздника Терендез является костёр, через который, взявшись за руки, прыгают влюблённые пары. Существует поверье, если молодые люди смогут совершить прыжок не расцепляя рук, то их семья будет крепкой, а любовь – вечной. Также испытать свои возможности могли и другие участники празднества.

Во время мероприятия приглашённым гостям, представителям этнокультурных объединений Дома дружбы – центра общественного согласия предложили отведать блюда национальной армянской кухни и насладиться творческими номерами молодых артистов.

Стол был уставлен всевозможными яствами: похиндз (лакомство, сделанное на основе муки из обжаренных зёрен пшеницы), гата (слоёное печенье со сладкой начинкой из сливочного масла и сахара), аганц (восточная сладость из пшеницы, изюма, орехов и семян конопли) и т. д. Также собравшимся рассказали об истории происхождения национальных блюд и секретах их приготовления.

– Терендез – праздник единства и согласия. Этот праздник, повествующий о глубокой истории армянского народа, имеет большое значение для возрождения обычаев и традиций, – говорит представитель армянского этнокультурного объединения Сона Саакян.

Гульжан Естаева

Фото предоставлено Домом дружбы – центром общественного согласия