Вести из районов

Пастбища, покосы и питьевая вода

25.07.2022
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В текущем году жителей села Бутаково обеспечат питьевой водой и сотовой связью.

Руководство города встретилось с населением села Бутаково. Жителям рассказали об основных показателях социально-экономического развития Риддера. Особое внимание было уделено вопросам, которые волнуют жителей села. Как сообщил заместитель акима Риддера Мурат Байжуменов, в 2022 году будет завершено строительство системы водоснабжения села Бутаково. Для обеспечения жителей сотовой связью ТОО «LCcommerc» установило вышку связи. Полный монтаж и подключение оборудования будет проведено до конца августа. Решается вопрос по обустройству автобусной остановки на трассе Усть-Каменогорск – Риддер.

Жители задали вопросы по освещению и ремонту дороги на улице Урожайной. Также их интересовало предоставление земельных участков под пастбища и покосы, восстановление водоснабжения улицы Луговой. Кроме того, в очередной раз была поднята тема ответственности владельцев лошадей за нарушение правил благоустройства. Все вопросы акиматом взяты на контроль.

Ерик Абитов

Риддер

25.07.2022
736

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