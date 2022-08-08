Памятник поэту

Вдоль трассы Омск – Майкапчагай установили памятник акыну-импровизатору Нурлыбеку Баймуратову.

Нурлыбек Баймуратов – поэт, акын, заслуженный деятель искусства и культуры Казахской ССР родом из Бескарагайского района. Он состязался в айтысах с акынами Исой Байзаковым, Нартаем Бекежановым, Толеуом Кобдиковым и другими. В 1949 и 1958 годах участвовал в декаде искусств и культуры Казахстана в Москве. В 1957 году были изданы сборники произведений, куда вошли многие его стихи и песни.

В этом году исполняется 135 лет со дня рождения Нурлыбека Баймуратова. В честь этой даты в селе Бескарагай установили скульптуру акына. Спонсорскую помощь для возведения памятника земляку оказал уроженец села Карабас Балтабек Наурызбаев в рамках акции «Туған жерге тағзым».

В торжественном мероприятии, посвящённом открытию монумента, участвовали местные жители и представители интеллигенции – выходцы из Бескарагайского района.

– Это поистине историческое событие. Его цель – показать подрастающему поколению наше отношение к истории и культурным ценностям, – сказал аким Бескарагайского района Жаркынбек Байсабыров. – Выражаю огромную благодарность нашему земляку, меценату Балтабеку Нургалиевичу. Он не раз становился спонсором важных мероприятий в районе.

Глава района вручил благодарственные письма Балтабеку Наурызбаеву и автору памятника, скульптору Нурболу Калиеву.

Гульжан Естаева

Фото акимата Бескарагайского района

Бескарагайский район