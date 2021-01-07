Ожидание и реальность

Завершился второй тур 29-го чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди команд Национальной лиги.

После игр в Щучинске «Алтай» занял предпоследнее место среди мужских команд. Двукратные чемпионы страны, действующие бронзовые призёры Кубка Казахстана нынешнего сезона смогли добыть в семи встречах только одну победу.

Матчи с «Таразом», «Есилем-СК» и «Буревестником» были проиграны всухую. «Мангыстау» и «Атырау» победили «Алтай» со счётом 1:3, даже новичок «Ушкын-Кокшетау» переиграл устькаменогорцев – 2:3. В заключительной встрече тура, переиграв «Павлодар», у «Алтая» получилось прервать шестиматчевую серию поражений.

По результатам второго тура команда получила четыре очка, а турнирное положение по итогу двух туров – седьмое (предпоследнее) место с 16 очками. Ниже только «Павлодар», у него один балл. В топе таблицы – «Буревестник» (35 очков), «Мангыстау» (31 очко) и «Атырау» (24 очка). Для третьего места «Алтаю» необходимы восемь очков.

Следующий тур мужской На-циональной лиги состоится с 20 по 29 января в Усть-Каменогорске.

В то же время в Семее завершился второй тур чемпионата РК среди женских команд Национальной Лиги, в котором было полное превосходство и доминирование девушек из «Алтая» над соперницами. Следует отметить, что этот тур (впрочем, как и сезон) команда проводит немного иначе: в матчах участвуют все волейболистки – игровая нагрузка распределяется равномерно на весь коллектив.

Также отметим, что из-за пандемии коронавируса команда «Жетысу» отказалась от участия в туре. Если бы принципиальные соперницы «Алтая» участвовали, то и турнирная таблица выглядела бы по-другому. В следующем туре «Жетысу» придётся наверстать семь пропущенных матчей, над этим вопросом работает Федерация волейбола РК.

По результатам второго тура «Алтай» заработал 21 очко, а «Алтай-2» – шесть. Сейчас положение команд в турнирной таблице таково: первое место уверенно удерживает «Алтай» (42 очка), «Алтай-2» расположился на седьмом (предпоследнем) месте (10 очков).

Следующий тур женской На-циональной лиги пройдёт с 15 по 24 января в Павлодаре.

Отметим, что проведение соревнований будет возможно только после официального подтверждения уполномоченных органов.

Дмитрий Одинцов