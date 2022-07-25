Откроют поэтапно

В Зайсанском районе дорожно-строительные работы на участке трассы республиканского значения Омск –Майкапшагай планируют завершить в текущем году.

Ранее на встрече с участием депутата Мажилиса Парламента Ерлана Саирова было поручено тщательно отслеживать ход строительных работ автомобильной дороги республиканского значения Омск – Майкапшагай.

В рамках данного поручения и. о. акима Зайсанского района Серик Тлемесов и заместитель акима района Ринат Тауасаров совместно с руководителем 9-й базы ТОО «Синь-Синь» Янгом Юепин провели мониторинг строительных работ на территории Зайсанского района.

После корректировки указанных недостатков были рассмотрены планы завершения дорожно-строительных работ по направлению Каратал – Зайсан, Зайсан – Карабулак до конца этого года. Янг Юепин отметил, что работы по асфальтированию возобновлены, предусматривается поэтапное открытие готовых асфальтированных участков данной дороги.

Марк Касымов

Зайсанский район