Осознанное потребление должно стать одним из принципов Нового Казахстана

Инженерная инфраструктура страны представляет собой целостную технологически взаимосвязанную систему и важную отрасль экономики. А потому сегодня как никогда необходимы новые подходы не только к управлению этой системой, но в том числе и к процессам тарифообразования, чтобы повысить инвестиционную привлекательность данной отрасли.

Директор общественного фонда «Мир» Сергей Елагин считает, что гражданам всегда нужно подробно и чётко рассказывать о том, какие положительные изменения произойдут в случае изменения тарифов на коммунальные и иные услуги.

– Мы занимаемся вопросами экологии и местного самоуправления. Президентом поставлена задача – необходим переход к зелёной экономике. На мой взгляд, это очень важно. Действительно, различных ресурсов сейчас становится всё меньше. Необходимо переходить на возобновляемые их виды. Отмечалось, что одновременно нужно переходить к осознанному потреблению

энерго-, тепло-, водных ресурсов, – подчеркнул Сергей Елагин.

На востоке страны, возможно, ещё не сталкивались с проблемами водообеспечения, однако на юге уже неоднократно поднимали этот вопрос.

– Здесь стоит также учитывать главный момент – необходимо изменение общественного сознания. Гражданам нужно постоянно объяснять, что изменение тарифной политики принесёт в дальнейшем позитивный эффект. Нужна продуманная информационная кампания по разъяснению всего нового. Осознанное потребление и экономия ресурсов очень важны для нашего государства, как и для других стран, – резюмировал спикер.