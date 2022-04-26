В Усть-Каменогорске прошла региональная TEDx-конференция «Межконфессиональное согласие и религиозная толерантность – основа духовного единства народа Казахстана».

Конференция была организована Управлением по делам религий Восточно-Казахстанской области и областным центром исследования проблем религий. Главная цель мероприятия – создание диалоговой площадки по обсуждению актуальных вопросов духовного развития казахстанского общества, направленного на дальнейшее укрепление межэтнического и межконфессионального согласия.

В работе конференции приняли участие теологи, религиоведы, специалисты районных отделов внутренней политики по работе с религиозными объединениями, инспекторы группы по организации теологической работы Департамента уголовно-исполнительной системы региона, психологи, преподаватели вузов, колледжей и студенты.

В ходе конференции спикеры поделились опытом по профилактике и борьбе с деструктивными религиозными течениями, а также научными методами по адаптации жертв к нормальной среде.

– Казахстан – многонациональное государство, ключевой ценностью которого является единство народа. Здесь проживают представители более 130 этносов. Сохранение межнационального согласия в обществе и уважение к каждому – стержень политики страны. Мы не должны допускать религиозного терроризма. Для каждого из нас важно благополучие нашей страны, – сказал руководитель Управления по делам религий ВКО Нуржан Кунанбаев, открывая конференцию.

Также в ходе обсуждения было озвучено множество различных экспертных мнений, в частности об опасности деструктивных религиозных течений.

– Радикальная религиозная идеология – опасный недуг. Нередко под влияние деструктивных религиозных течений попадают молодые люди. Поэтому необходимо постоянно вести с ними информационно-разъяснительную работу. Мы всегда должны оказывать психологическую помощь тем, кто стал жертвой этого негативного явления, перепутав псевдорелигию с традиционной, – отметил в своём докладе старший преподаватель Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва Тышхан Кеншилик.

Не остались без внимания и такие актуальные темы, как религиозный фанатизм и его последствия для общества.

Как подчеркнул главный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Усть-Каменогорскому региону Ермек кажы Мукатай, истинная религия отрицает экстремизм и терроризм в любом его проявлении.

– Если у молодёжи есть интерес к религии, то, прежде всего, им лучше получить информацию от теологов, имамов в мечетях. Ведь приверженцы радикальной идеологии стремятся завербовать и заманить в свои сети тех, кто только начал интересоваться религией. Традиционная религия ориентирована на согласие, дружбу, уважение и полностью отрицает терроризм. Жизнь человека – самая главная ценность, – сказал Ермек кажы Мукатай.

В свою очередь специалисты-психологи поделились опытом по работе с людьми, обратившимися к ним для прохождения реабилитации после воздействия радикальной религиозной идеологии, и рассказали, какие формы адаптации к ним применяются.

Также в региональной конференции участвовала эксперт-психолог республиканской информационно-разъяснительной группы при Министерстве информации и общественного развития РК Лола Шакимова. В ходе доклада она обратила внимание собравшихся на психологические изменения, которым подвергаются сторонники деструктивных религиозных течений.

Старший преподаватель кафедры философии и социально-политических теорий Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Елена Рякова выступила с докладом на тему «Религиозная грамотность как условие формирования казахстанского гражданского дискурса». Важность грамотности в вопросах религии подчеркнул и магистр психологических наук, теолог Камалжан Турдыбаев, отметив, что неверное восприятие информации приводит к религиозному фанатизму.

Ания Есмухамет, по заказу Управления по делам религий ВКО