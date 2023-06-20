Один народ – одна страна

Залогом стабильности и согласия в многонациональном казахстанском обществе являются традиционное наследие и культурное многообразие. Укрепить ценности, которые стали фундаментом для развития и процветания республики, помогают Дома дружбы – центры общественного согласия.

Отметим, что в 1992 году в Усть-Каменогорске открылся первый в истории Казахстана Дом дружбы. Именно «Жемчужина Алтая» удостоилась чести объединить на своей территории разные народности, сплочённые единой миссией – сделать страну лучше. За годы Независимости областной Дом дружбы стал центром укрепления межэтнического согласия и единства, возрождения языков, традиций, культуры этносов, воспитания казахстанского патриотизма.

Это многогранная организация, о работе которой рассказал её руководитель Эльдар Толеубеков.

– Наша миссия – сохранение мира, дружбы и единства, – подчеркнул Эльдар Толеубеков. – Мы работаем по многим направлениям. Есть место творчеству: без номеров творческих коллективов не обходится ни одно мероприятие. И решению государственно важных вопросов сотрудники уделяют немало времени – среди них молодёжная политика, медиация, социальные и другие проблемы.

Эльдар Толеубеков отметил, что активисты Дома дружбы активно участвуют в общественной жизни. К примеру, здесь регулярно проходят заседания общественных институтов, на которых поднимаются актуальные темы и решаются проблемные вопросы. Совет матерей и Совет общественного согласия курируют социальные вопросы, постоянно проводят информационную работу с гражданами. Ассоциация предпринимателей АНК ВКО участвует в проведении уроков финансовой грамотности, на которых делятся своим опытом. С членами Клуба журналистов встречи проводятся ежеквартально, а также силами клуба оказывается содействие в освещении событий, происходящих в Доме дружбы и АНК ВКО.

В вопросах правозащиты учреждение работает в тандеме со специалистами различного уровня: юристами, судьями, медиаторами. Такой союз помогает разрешать споры и конфликты мирным путём.

Как известно, одной из движущих сил развития государства является молодёжь. При Доме дружбы действует молодёжное движение «Ассамблея жастары», численность которого с каждым годом растёт. Всё больше молодых людей хотят быть социально активными и реализовывать свой потенциал в различных мероприятиях и проектах. Активисты участвуют в благотворительных акциях, познавательных квестах, дебатах, научных конференциях…

В прошлом году на базе Дома дружбы открылся коворкинг-центр, оборудованный всем необходимым для организации досуга молодёжи. Здесь есть зона для настольных игр, где можно играть в тогызкумалак, шахматы или «Монополию», а ещё ноутбуки, колонки, проектор и удобные пуфы – в общем, всё необходимое для изучения языков, создания презентации своих виртуальных проектов. Для любителей музыки предусмотрели специальный кабинет с различными инструментами и комнату отдыха с караоке, PlayStation и зоной для съёмки видеороликов. К слову, посетить коворкинг-центр можно совершенно

бесплатно.

Сегодня Дом дружбы – центр общественного согласия является местом формирования межэтнической толерантности и укрепления межнационального согласия. Объединяя под своим крылом все этнокультурные объединения, он в очередной раз доказывает, что Республика Казахстан – одна большая

семья.

Александра Исаева