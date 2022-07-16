Оцениваем по-новому

Новую матрицу оценки эпидситуации в регионах и в целом по стране, начиная с 15 июля, внедряет на территории Республики Казахстан Министерство здравоохранения.

Об этом на специальном брифинге заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

Как отметила глава Минздрава, матрица была актуализирована с участием национальных экспертов общественного здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения. При этом при разработке новой матрицы оценки ситуации были учтены рекомендации ВОЗ в части оценки текущей ситуации и нагрузки на систему здравоохранения в целом.

Среди них: уровень госпитализации в инфекционных стационарах, отделениях интенсивной терапии и реанимации, охват населения вакцинацией, распространяемость инфекции и другие факторы.

– С сегодняшнего дня мы будем пересматривать матрицу оценки эпидситуации, в которой учитывался показатель среднесуточной заболеваемости за 10 дней. Отныне за основу берётся суточный показатель госпитализации больных в стационары на 100 тыс. населения. Именно поэтому теперь распределение эпидемиологических зон в республике будет изменено, – отметила министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

Итак, согласной новой матрице оценки эпидситуации, регионы будут относиться к «зелёной» зоне, если занятость коек в стационарах будет до 2,5 тыс. на 100 тыс. населения, независимо от показателя репродуктивного числа R. Также к «зелёной» зоне будут относиться области и районы, где занятость коек достигнет 5 тыс. на 100 тыс. населения, при показателе R ниже единицы. То есть госпитализированные ранее ещё продолжают лечение, а уровень общей заболеваемости значительно снизился.

Чтобы перевести регион в «жёлтую» зону, будут учитывать следующие факторы: занятость коек до 5 тыс. на то же количество населения, если показатель R превышает единицу, либо занятость коек составляет от 5 до 10 тыс. на 100 тыс. населения, но при этом R уже меньше единицы. То есть пик заболеваемости пошёл на спад, но госпитализированных больных ещё много.

Для «красной» зоны определены следующие показатели: занятость коек в стационарах свыше 5 тыс. на 100 тыс. населения при R больше единицы, а также занятость коек превышает 10 тыс. на то же количество населения при любом показателе R. Это говорит о том, что ситуация в регионе очень серьёзная.

Как сообщила Ажар Гиният, в текущем году, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, болезнь протекает совершенно по-другому. В 90% случаях люди болеют в лёгкой или средней форме, при этом летальность сведена к нулю. Даже при самом пессимистичном сценарии, Минздрав предполагает в ближайшие три месяца рост заболеваемости КВИ до 4 тыс. случаев в сутки, оптимистичный прогноз снижает эту цифру в четыре раза. На сегодняшний день в стационарах Казахстана лечатся около 500 человек, что составляет около 20% от общего количества развёрнутых коек (3 тыс. койко-мест в 139 инфекционных стационарах).

По словам министра здравоохранения, в распоряжении медиков имеется 1 630 930 доз вакцины. Ещё 300 тыс. доз будут заказаны осенью для вакцинации детей и беременных женщин.

На борьбу с коронавирусной инфекцией в Казахстане в текущем году выделено 100 млрд тенге, это в шесть раз меньше, чем в предыдущем.

Екатерина Гуляева