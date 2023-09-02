Обеспечение промышленного каркаса – это устойчивость производства

В формировании промышленного каркаса страны огромную роль играет вопрос подготовки квалифицированных кадров. В Восточном Казахстане эту миссию уже более полувека выполняет один из ведущих технических вузов страны – ВКТУ им. Д. Серикбаева. Специалисты университета считают, в этом плане перед ними стоят большие задачи по развитию науки и кадрового потенциала страны.

Сегодня в ходе ежегодного Послания народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что на текущем этапе развития страны самой важной задачей является формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности.

– Мы полностью включаемся в задачу по формированию промышленного каркаса страны за счет сертификации студентов, практикоориентированности учащихся, привлечения международных экспертов к процессу. И мы считаем, что подготовка именно таких специалистов, которые с первых курсов участвуют в производственном процессе, позволит этот каркас усилить. Это те специалисты, которые в будущем будут обеспечивать экономическую стабильность и поддержку промышленного каркаса страны, – отметила Алия Алдунгарова, проректор по академическим вопросам ВКТУ им.Д.Серикбаева. – Здесь должен работать комплекс по принципу «тройной спирали». Специалисты, выпускники, производство, наука, инновации, образование – все это должно работать во взаимодействии.

По мнению эксперта, говоря об обеспечении производственной устойчивости, нельзя забывать об университетах, которые готовят работников для предприятий.