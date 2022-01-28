Обереги со скандинавским акцентом

Мастерица из Усть-Каменогорска Екатерина Иванова своими руками создаёт атмосферу волшебства. Она шьёт скандинавских гномов, которые, по её словам, обладают сверхъестественной силой и приносят удачу.

Идеей шить героиня повествования загорелась ещё в детстве. Да в семье рукодельниц по-другому и быть не могло. Бабушки Екатерины были мастерицами: шили, вязали, вышивали… Одна даже работала костюмером, поэтому на любой праздник у маленькой Кати всегда был оригинальный наряд. К слову, будучи взрослой, девушка продолжила традицию – сама создавала костюмы, правда, уже для своего сына.

– С раннего детства любила возиться с разными тканями, иголками и нитками, – поделилась Екатерина Иванова. – Пыталась шить кукол. Рукоделием увлекалась, наверное, класса до десятого. А вообще мечтала стать преподавателем, впрочем, моя мечта воплотилась в реальность – сейчас работаю учителем начальных классов.

В свободное от работы время, а точнее ночью, Екатерина занимается созданием волшебных скандинавских гномов. «В чём же секрет их волшебства?» – задумается наш читатель. Обязательно расскажем, но немного позже. А сейчас окунёмся в историю…

Гномы – персонажи из западноевропейского, в частности германо-скандинавского фольклора, частые герои сказок и легенд. Считается, что они живут под землёй, славятся богатством и мастерством.

По одной из скандинавских легенд гномы, помимо роста, отличаются от людей треугольными зрачками, поэтому, чтобы скрыть это, натягивают шапку на самый нос. Нос у них, кстати, в виде круглого шарика, а дальше идёт густая пушистая борода.

Что касается текстильных гномов, то это не просто красивая игрушка, которая станет украшением, но ещё и оберег, символ, пожелание достатка и добра. Их считают хранителями дома, наподобие домового. Эти милые и забавные человечки маленького роста носят островерхие шапочки, скромно прячут свои глаза и заряжают позитивной энергетикой окружающих. Именно поэтому гномов называют волшебными и очень часто дарят людям, которым желают всего самого хорошего и светлого.

Причём у каждого гнома своя миссия. К примеру, детские своей энергетикой подготавливают детей к успеху. Если поставить гнома в спальне, он будет оберегать и хранить счастье, создаст добрую ауру для супругов. Хорошо преподносить их в подарок на новоселье, гном создаст уют и не позволит плохим людям переступить порог вашего дома.

В том, что скандинавские гномы обладают волшебной силой, уверена и Екатерина Иванова. Ведь эти маленькие человечки с первого взгляда покорили её сердце…

– В 2017 году захотелось попробовать создавать своими руками что-то доброе и волшебное, – рассказала мастерица. – Думаю, гномы как раз такими и являются. Они у меня получаются мягкими, люди берут их в руки, начинают обнимать. Когда вижу такое, я счастлива.

Судя по блеску в глазах, создание гномов для Екатерины действительно приносит огромное удовольствие. Хотя сначала, как она сама призналась, к творчеству подходила неуверенно, даже с осторожностью. Когда началась пандемия, занялась рукоделием всерьёз и, думается, надолго.

– Честно признаться, к этому меня подстегнула мастерица, которая создаёт заек Пиглет, – отметила девушка. – Подумала, если другие делают, почему бы не попробовать. Меня этот процесс затянул. На сегодняшний день я участник творческого объединения рукодельниц Усть-Каменогорска «Белая сова». Возможно, жители и гости областного центра уже знакомы с моими волшебными скандинавскими гномами.

Стоит отметить, что самого первого гнома со словами: «Это мой!» забрал себе сын. Милая мягкая игрушка до сих пор стоит в комнате и наполняет её уютом и теплом.

Екатерина Иванова поделилась, что творчеством занимается исключительно ночью. Кухня волшебным образом превращается в мастерскую. Супруг Екатерины даже шутит, что открылась фабрика по созданию гномов.

Героиня повествования объясняет свою приверженность творить в тёмное время суток тем, что в ночной тишине скрыты некое очарование, таинственность, которые помогают идеям воплотиться в жизнь. Порой, полностью погрузившись в процесс, мастерица даже не замечает, как наступает утро, и пора возвращаться к повседневным делам. Интересно, что компанию ей составляет домашний питомец – лабрадор Линда, которая ни на минуту не покидает хозяйку, пока та не закончит очередного хранителя со скандинавским акцентом.

– Заряжаюсь от самого процесса работы, – подчеркнула девушка, – а мои гномы заряжаются моей положительной энергетикой. Каждый гном для меня особенный, поэтому тщательно продумываю все детали образа.

Начинается всё с ткани, к подбору которой рукодельница подходит ответственно. Они должны быть натуральными: лён, шерсть, хлопок, флис, велюр… Соблюдая каноны, по которым создаются скандинавские гномы, мастерица добавляет авторские элементы.

У Екатерины уже несколько коллекций озорных персонажей в классическом, шотландском стилях и стиле хюгге. Каждый гном, к слову, с индивидуальным характером и настроением. К примеру, одному из своих подопечных мастерица дала имя Йохан и описала его так: «Простой скандинавский гном. Его задача – приносить благополучие и счастье в дом, где он живёт. А ещё создавать атмосферу тепла и уюта…». Увидев симпатичного мальчугана, так и захотелось скорее забрать его домой, и пусть он наполняет его хорошим настроением.

Привлекла внимание замечательная пара Эрна и Эрик, которая приносит с собой богатство, удачу и уют.

Пара Магни и Марта готова поделиться оранжевым настроением и украсить холодные зимние деньки.

Выполненные в казалось бы неброской серо-розовой гамме Йоанн и Иде приносят с собой благополучие, спокойствие и уют.

Варди готов стать лучшим другом и по секрету исполнить заветное желание.

Скандинавские гномы рукодельницы настолько харизматичные, что с удовольствием хочется познакомить с каждым, и пусть читатель выбирает, какой по душе именно ему…

– Мои гномы заряжены добром, благополучием. Пожалуй, их главная миссия – сохранить и приумножить всё хорошее, что есть в доме, – сказала Екатерина. – Позитивом они делятся со своими будущими хозяевами. С удовольствием дарю гномов. Когда вижу, как ребёнок прижимает его к себе, понимаю, что для него это не просто игрушка, это друг. Пожалуй, только ради этих эмоций стоит творить.

Кстати, насчёт творческих планов. У мастерицы они довольно амбициозные.

– У меня есть мечта – выпускать игрушки под своей маркой, – резюмировала Екатерина Иванова. – Открыть фабрику собственных гномов, кукол Тильд, ми-ми-мишек и других игрушек, которые будут дарить радость и тепло.

Кто знает, возможно, в будущем читатели вновь прочтут на страницах нашей газеты очередную статью о Екатерине Ивановой – хозяйке фабрики игрушек. Впрочем, это будет уже совсем другая история…

Татьяна Кравченко

Фото из личного архива Екатерины Ивановой