Новые технологии в храме знаний

В Усть-Каменогорске в библиотеке имени Оралхана Бокея прошла неделя digital art – «Искусство будущего».

Digital art или, иначе говоря, цифровое искусство имеет много разных форм – цифровая живопись и иллюстрация, 3D-графика, интерактивные инсталляции и многое другое. Читатели библиотеки познакомились поближе с этими элементами искусства будущего.

Несмотря на то, что неделя digital art проходила с 28 марта по 1 апреля, посетители храма знаний по-прежнему могут воплотить свои творческие идеи с помощью цифровых ресурсов, представленных там.

– В фокусе внимания – искусство, созданное на основе новейших технологий: нейросети, 3D-возможностей, виртуальной живописи и дополненной реальности, – отметили сотрудники библиотеки.

Для участников подготовили насыщенную программу. В VR-юрте они с головой погрузились в орнаментальное искусство, а также трудились над виртуальными рисунками с помощью приложения Tilt Brush.

В читальном зале посетители создавали собственные цифровые художественные шедевры, используя различные возможности, – делали цифровые проекции человека, занимались 3D-архитектурой, компьютерным моделированием одежды.

– Я рисовал в виртуальной реальности, опробовал все функции, которые здесь есть. Мне очень понравилось. Хотел бы прийти сюда ещё не один раз. Всем рекомендую, – поделился впечатлениями посетитель библиотеки Амир.

Гульжан Естаева

Фото библиотеки им. О. Бокея