Глубинка на связи

Жители практически всех населённых пунктов Глубоковского района имеют доступ к широкополосному интернету.

Глубоковским проектным офисом «Шығыс – адалдық алаңы» совместно с представителями районного акимата и местной общественностью проводятся регулярные рейды, направленные на контроль качества предоставляемых населению услуг и цен на товары. Особое внимание уделяется теме современных информационных технологий.

На днях мониторинговая группа выехала в сельские округа, чтобы проверить доступность интернет-связи для местных жителей.

По информации руководителя районного проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Розы Адильбаевой, из 40 населённых пунктов района только в двух в силу географических особенностей отсутствует доступ к широкополосному интернету.

– На сегодня основными поставщиками телефонной связи в 38 сёлах и посёлках района являются «Казахтелеком» и «Транстелеком», а также операторы сотовой связи Beeline, Altel, Kcell, Tele2. «Вне зоны доступа» находятся жители труднодоступных сёл – Карагужихи и Топихи, – сообщила Роза Адильбаева.

По данным мониторинга, в таких сельских округах, как Глубоковский, Белоусовский, Иртышский, Опытнопольский, Ушановский, Малоубинский, Черемшанский, Быструшинский, результаты оказались позитивными: сотовая связь – на высоком уровне, поколение интернет-связи – 3G и выше.

В Весёловском, Кожоховском, Тарханском сельских округах уровень качества интернет-связи оценивается как средний, в Алтайском, Красноярском, Бобровском, Ушановском, Секисовском – низкий. Почти треть опрошенных респондентов заявили, что им не хватает скорости интернета.

Безусловной альтернативой для большинства сельчан является мобильный интернет. Для некоторых граждан точка доступа – единственная возможность выйти в интернет. Это говорит о высокой социальной значимости услуги.

Руководитель Глубоковского проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» отмечает, что право на качественную связь имеют все.

– Проведённый мониторинг показал, что операторам связи необходимо динамичнее развивать свои сети, – говорит Роза Адильбаева. – Это единственный способ преодолеть информационное неравенство, уравняв возможности жителей сельской глубинки и городской местности.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район