Леди и IT не по пути? 

Многие полагают, что мир высоких технологий принадлежит исключительно мужчинам. Однако женщин-программистов в Казахстане становится всё больше. Своим опытом работы в этой сфере поделилась Айгерим Исмухамедова из Усть-Каменогорска.

Родилась Айгерим в Алматы, окончила школу, поступила в Алматинский университет энергетики и связи на специальность «Вычислительная техника и программное обучение». Сейчас является докторантом Восточно-Казахстанского университета имени

Д. Серикбаева.

– Как у вас возник серьёзный интерес к столь сложной технической специальности?

– В школе меня не привлекало программирование, но, признаться, я ничего и не смыслила в этом. Понимание пришло лишь в университете. Учёба мне очень нравилась, я жадно впитывала новые знания, даже посещала чужие пары по профильному предмету. Выполняла все задания наперёд и получала хорошие оценки. Дома также всё свободное время уделяла поиску информации, изучала эволюцию электронно-вычислительных машин, затем переходила к другим темам.

У меня были друзья, с которыми мы решили создать свою компьютерную игру. Когда начали разбираться более детально, поняли, что дело это не из лёгких. На голом энтузиазме наша команда просуществовала семь лет. За это время разработали несколько программ. Позже каждый из нас выбрал собственный путь: кто-то – дизайн, кто-то – веб-разработку, а я – базы данных.

Поначалу родители отговаривали меня от выбора профессии программиста, им казалось, что я играю в игры. Позднее поняли, что это достаточно перспективная область.

– Есть ли у вас собственные разработки?

– Есть проекты, которыми занималась ещё в студенчестве, но они уже не актуальны. Сейчас реализую проект по дистанционному обучению с иностранными партнёрами в Казахстанско-Американском свободном университете. К сожалению, подробностями поделиться не могу, так как это коммерческая тайна.

– Параллельно продолжаете обучение в докторантуре?

– Да, пишу докторскую диссертацию на тему «Алгоритмическое обеспечение интеллектуальной системы поддержки принятия клинических решений». Работа близится к завершению, требуются лишь небольшие корректировки.

Основная цель диссертации – это предложение и рассмотрение интеллектуальной системы нового уровня в сфере медицины, а именно принятие клинических решений и, как следствие, помощь медицинским работникам.

После защиты планирую продолжать работу и совместный проект с КАСУ, плюс есть ещё несколько собственных идей, связанных с IT-сферой, которые нужно реализовать.

– В рамках научной стажировки в докторантуре вы побывали в Америке. Удалось ли там обогатить свой багаж знаний?

– Я ездила в Портленд (штат Орегон) и Сиэтл (штат Вашингтон). Это была моя первая поездка в Соединённые Штаты Америки.

Стажировка проходила по теме моего диссертационного исследования. Так как диссертация основана на анализе данных и принятии решений в медицине, обучение было разделено на два этапа. Я стажировалась в корпорации Intel, которая является разработчиком и производителем электронных устройств и компьютерных компонентов, а также в Медицинском центре Вирджинии Мейсон.

В итоге получила много полезной информации и рекомендаций по своей научно-исследовательской работе.

– Что вам больше всего нравится в этой профессии?

– Мобильность, актуальность и, конечно, уровень заработной платы. У меня часто спрашивают, может ли произойти переизбыток кадров в этом поле деятельности. Считаю, что да, может, как в любой другой области. Но нужно отметить, что юристов тоже много, но хороших – мало. Это обоснование применимо к иным специальностям. Так что всё зависит от человека, определяет ли он себя высококвалифицированным специалистом или работником среднего уровня.

– Приходилось ли применять полученные знания не для работы, а в помощь родным, друзьям?

– Подобные ситуации встречаются очень часто. Когда окружающие узнают, что ты «айтишник», тут же консультируются, просят помочь. Но мне это нравится, никогда не отказываю в помощи.

– Какими знаниями, качествами и навыками нужно обладать, чтобы работать в сфере информационных технологий?

– Уникального рецепта нет. Однако могу поделиться своими хитростями, которые можно использовать практически в любом деле.

Первое – стремление всегда учиться. Система «отучился один раз и этого достаточно» уже не актуальна. Если человек будет так узко мыслить, то далеко он не пойдёт.

Второе – вернуться к непонятому месту. Часто во многих областях одна тема бывает тесно связана с другой, не усвоив определённый материал до конца, можно потерять основную нить. Поэтому, если с первого раза что-то не поняли, следует вернуться и разобраться ещё раз.

Последнее – путешествия. Разнообразные поездки вдохновляют на покорение новых вершин.

Новичкам в IT могу посоветовать воспользоваться mind map (карта мыслей). Это поможет определить основные точки, от которых нужно отталкиваться. Также для начала стоит проанализировать бесплатные ресурсы для обучения, после чего выбрать определённые платные занятия.

– Как вы занимаетесь саморазвитием?

– С помощью курсов и чтения научных статей. Так я открываю для себя что-то новое. Считаю, если человек разносторонне развит, с ним интереснее общаться. Придерживаюсь мнения, что жизнь – это движение. Чтобы достичь цели, нельзя стоять на месте. Лучше с чего-то начать и непрерывно заниматься продвижением этого дела, постигая все тонкости в процессе.

– Есть ли в IT место для девушек? Ощущали ли вы дискриминацию в этом плане?

– Конечно, есть! Эта работа подойдёт каждому. Здесь нужно думать головой, физические данные и половая принадлежность не важны.

Дискриминацию никогда не ощущала, а работала я в разных организациях. Везде ко мне относились как к специалисту, а специалист не имеет пола. Он должен выполнять работу качественно и профессионально. Думаю, дискриминация возможна только там, где руководство это позволяет. К слову, мыслить ярлыками и стереотипами уже не актуально.

– Какую мечту вы хотите осуществить за время работы в IT-сфере?

– Хочу реализовать проекты, действительно помогающие людям, особенно детям. Вместе с тем было бы неплохо увеличить свой ежегодный доход.

Одной из основных целей является изучение IOS и Android-программирования, методов машинного обучения, SEO-оптимизации. Это актуальные темы на ближайшие семь лет.

– Помимо основной вашей деятельности есть ли другие причины, по которым вы остались в Усть-Каменогорске?

– Мне нравится моя работа и город тоже. Тут нет пробок, на которые в Алматы я тратила по два-три часа в день, очередей в местах массового скопления людей. Окружающие добрее, не такие нервные.

Я успела побывать в России, Индии, Узбекистане, Турции, Беларуси, Великобритании, Болгарии и США. Люди жалуются везде, проблемы у всех одни и те же. Они никогда не кончатся, относиться к этому нужно легче. Меняйте свою жизнь к лучшему сами. Каждому из нас стоит стать человеком, меняющим свою реальность. Хочу пожелать всем успехов, а региону – процветания!

Гульжан Естаева