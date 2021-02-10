Всегда на связи

Как за считанные минуты помочь людям, попавшим в сложную, порой опасную для жизни ситуацию, знают сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы.

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана: «Цифровизация – это ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности». Повышение уровня жизни граждан за счёт использования цифровых технологий – главная цель государственной программы «Цифровой Казахстан».

– Одной из основных задач программы является реализация концепции Smartcity – инициатива по созданию комфортных условий для жителей путём совершенствования инфраструктуры городов, – говорит руководитель Управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области Марина Гагарина. – В рамках проекта по реализации инициативы Smartcity создан Межведомственный единый ситуационный центр ВКО.

В 2020 году в опытную эксплуатацию запущена Единая дежурная диспетчерская служба. В её функции входят быстрый и качественный приём, обработка и передача полученных от граждан сигналов об экстренной помощи по принципу одного окна. То есть если человек нуждается в скорой медицинской помощи, возник пожар либо произошла другая экстренная ситуация, необходимо позвонить по номеру 112.

Есть чёткий алгоритм отработки каждого звонка. Он позволяет диспетчеру, не теряя драгоценного времени, точно определить самый быстрый путь помощи человеку.

– Единая дежурная диспетчерская служба 112 является call-центром сообщений о возникновении ЧС, пожара, угрозе жизни, причинении вреда здоровью людей криминального, медицинского характера и иных случаях, требующих принятия мер оперативного реагирования и оказания экстренной помощи, – пояснила Марина Гагарина.

Вместе с тем, по её словам, работа диспетчера – это не просто приём звонков, но и оказание психологической поддержки человеку, обратившемуся за помощью. Эта задача не каждому по плечу, необходима профессиональная подготовка. Поэтому, возможно, в будущем в средних учебных заведениях появится специальность «Диспетчеры экстренных

служб».

Важность умения общаться с человеком, попавшим в кризисную ситуацию, доказывает случай, произошедший летом прошлого года. На линию 112 поступил звонок от женщины с сообщением о том, что она хочет покончить жизнь самоубийством. Положение непростое, однако диспетчеру, принявшему этот звонок, удалось показать, что он настоящий профессионал.

– Благодаря вежливому и тактичному подходу диспетчера ЕДДС удалось выяснить, что заявительница систематически подвергается домашнему насилию со стороны мужа. Поддержки от родственников она не дождалась, а в полицию обращаться боялась, – рассказала инспектор Единой дежурной диспетчерской службы 112 Сауле Бекпау.

Так, задавая наводящие вопросы, диспетчер выяснил некоторые ориентиры местонахождения заявительницы и передал их сотрудникам полиции. К слову, этот судьбоносный телефонный разговор длился около двух часов и завершился только тогда, когда к месту проживания женщины прибыла полиция.

Как отметила Сауле Бекпау, ситуации, при которых диспетчеру приходится намеренно удерживать звонок, оказывать психологическую помощь человеку или отвлекать его, случаются довольно часто.

Кроме того, нужную услугу гражданам готова оказать Информационно-справочная служба 109. Диспетчеры службы занимаются предоставлением информации населению Усть-Каменогорска по вопросам, связанным с отоплением, водо-, электроснабжением, благоустройством городской и придомовой среды, а также об авариях и плановых работах в сфере коммунального хозяйства.

Помимо получения необходимых сведений, каждый может оставить своё обращение по работе коммунальных служб. Специально для решения вопросов, входящих в компетенцию местных исполнительных органов, между Информационно-справочной службой и Общественной приёмной акима Восточно-Казахстанской области налажена интеграция. Можно с уверенностью сказать, что ни один из поступивших звонков не останется без внимания.

– В связи с эпидемиологической ситуацией в области через службу 109 осуществлялся процесс приёма заявок на доставку продуктов питания и средств личной гигиены для пенсионеров старше 65 лет и людей с особыми потребностями, – добавила Марина Гагарина.

Отметим, Единая дежурная диспетчерская служба и Информационно-справочная служба функционируют в режиме 24/7. С момента их запуска принято более 230 тысяч звонков. Только за январь 2021 года поступило 17319 звонков.

В планах на 2021 год – модернизировать геоинформационную подсистему для ЕДДС 112 и ИСС 109. Это позволит отобразить электронную карту города/области в приложении OpenStreetMap с объектами инфраструктуры. На этой карте диспетчеры смогут работать с оперативной (ситуационной) информацией по закрытым дорогам, авариям и чрезвычайным ситуациям, проводимым ремонтным работам.

Если вы оказались в кризисной ситуации и вам необходима экстренная помощь, обращайтесь по номерам 112 (Единая дежурная диспетчерская служба) и 109 (Информационно-справочная служба).

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева