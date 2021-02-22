Садики с облачной бухгалтерией

Антикоррупционная служба региона проводит профилактические мероприятия в организациях из группы риска.

Неправительственной международной организацией Transparency Kazakhstan ежегодно проводится мониторинг состояния коррупции в Казахстане. По его итогам, за 2020 год наиболее коррумпированными госучреждениями названы поликлиники и больницы, полиция, налоговая и противопожарная службы, органы земельных отношений и градостроительства, ЦОНы, государственные детские сады и вузы.

Учитывая результаты данного социологического исследования, представители Антикоррупционной службы ВКО и управления образования области провели встречу с руководителями государственных детских садов по вопросам профилактики коррупционных правонарушений.

Они подробно разъяснили законодательные новеллы по усилению мер противодействия коррупции. В частности, о введении персональной ответственности первых руководителей за коррупцию подчинённых, дифференцированной системе поощрения граждан за сообщение о фактах коррупции, введении полного запрета на получение подарков госслужащими и их семьями. Также напомнили о расширении состава субъектов коррупции и ужесточении ответственности за дачу взятки и посредничество во взяточничестве, а также о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность.

– Зачисление в детские сады должно производиться строго по порталу или программе «Индиго», которая интегрирована с порталом, – напомнила специалист ведомства Гульнур Бекбаева. – Необходимо проводить внутренние анализы коррупционных рисков. В целях обеспечения прозрачности бюджетного процесса и повышения доступа общественности к информации о бюджете необходимо обеспечить их публикацию в так называемой интерактивной карте открытых бюджетов.

Руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова отметила, в целях исключения коррупционных рисков в организациях образования с сентября 2020 года совместно с ТОО «Гелиос софт» начата процедура внедрения информационной системы «Фаворит» (облачная бухгалтерия) во всех школах и детских дошкольных учреждениях образования области.

Ерик Абитов