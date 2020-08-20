Жизнь в IT-формате

Сегодня цифровизация выступает в роли одного из основных драйверов экономического роста и развития. Благодаря государственной программе «Цифровой Казахстан» в нашем регионе реализуются цифровые проекты во всех направлениях и сферах жизни.

О результатах проделанной работы и дальнейших перспективах реализации госпрограммы рассказала заместитель руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области Марина Гагарина.

Повышение уровня цифровой грамотности населения – один из залогов успешной реализации задуманного. Так, функционируют два IT-центра при Высшем политехническом и Электротехническом колледжах для обучения студентов и стажировки преподавателей. Во всех 648 школах области открыты ІТ-классы с углубленной программой цифровых сервисов, разработанной по мировым стандартам. К тому же ежегодно проводятся областные чемпионаты и ІТ-хакатоны. Открыт инновационный центр Jastar Time.

Процесс обучения населения цифровой грамотности идёт полным ходом. Из-за COVID-19 он организован дистанционно через портал digitalkz.kz. Обучение прошли 21 тысяча человек. Без внимания не остались и жители отдалённых населённых пунктов, для них начали работу 11 центров оказания электронных услуг, в планах – открыть ещё три подобных учреждения до 1 сентября.

О плодотворности деятельности можно судить по тому, что доля электронных услуг, оказанных населению, выросла на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Модернизирован региональный центр электронных услуг, запущена мобильная версия, автоматизированы бизнес-процессы шести услуг. Также открыты 565 уголков самообслуживания, оказано свыше 476 тысяч электронных услуг.

– Пик активности уголков самообслуживания наблюдался в период введения ограничительных мер по предупреждению распространения коронавируса, когда ЦОНы работали в удалённом режиме, – отметила Марина Гагарина. – Тогда населению оказали 27548 электронных услуг, оформили 2166 цифровых ключей и зарегистрировали в базе мобильных граждан 746 человек.

Отметим, что в этом году планируется автоматизировать ещё пять госуслуг, оптимизировать бизнес-процессы семи услуг и провести интеграцию 20 услуг с веб-порталом «Электронного правительства» и с подсистемой Национальной образовательной базы данных МОН РК.

В 2019 году по рейтингу развития умных городов Эталонного стандарта Восточно-Казахстанская область заняла 12-е место с уровнем достижения 45 процентов. В этом году планируется достичь уровня не ниже 80 процентов. За полугодие этот показатель составил 61 процент.

В сфере «Управление городом» приоритетный проект – создание Межведомственного единого ситуационного центра, который отвечает за комплексный подход взаимодействия информационных систем, обеспечивающих безопасность дорожного движения, транспорта, социальных объектов, экстренных и коммунальных служб, геоинформационных систем, направленных на улучшение качества жизни населения. За семь месяцев этого года службы центра приняли 150 тысяч звонков, взыскали административные штрафы на сумму более 235 миллионов тенге.

Также в период чрезвычайного положения в стране на базе Ситуационного центра разработаны сервисы: портал Руксат.kz для подачи заявок на пропуска для автомашин, базы данных «Сергек-блокпост», «Сергек-патруль», интерактивная цифровая карта для отображения и анализа данных по социальным объектам. Благодаря чему удалось сократить время выдачи пропусков с одного дня до десяти минут и минимизировать риски заражения инфекцией.

На базе Ситуационного центра акима области создана единая платформа интеграции 11-ти сервисов по приёму обращений, где на сегодняшний день уже зарегистрировано более 45 тысяч обращений.

– В Восточно-Казахстанской области создан геоинформационный портал свободных земельных участков, который содержит 24 цифровых слоя, – сказала Марина Гагарина. – Там изображены здания, сооружения, улично-дорожная сеть, водные объекты, водоохранные территории, инженерные коммуникации, земельные участки. Уже оцифровано восемь городов: Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Аягоз, Шемонаиха, Серебрянск, Зайсан, Алтай. К концу года в планах оцифровать весь регион.

По проекту системы фотовидеофиксации и видеоаналитики в областном центре подключено 3928 камер АПК «Сергек», которые фиксируют нарушения на 159 перекрестках и линейных участках. Благодаря их установке удалось раскрыть 5092 административных правонарушения и 84 уголовных преступления, а также снизить преступность в общественных местах на 37 процентов, на улицах города – на 41 процент, долю дорожно-транспортных происшествий – на 36 процентов.

Отметим, что камеры были задействованы при введении ограничительных мероприятий. С их помощью проводили оперативный мониторинг на 15-ти блокпостах Усть-Каменогорска и Семея. Система фотовидеофиксации и видеоаналитики хорошо зарекомендовала себя на практике – сократилось время реагирования на инциденты и повысился уровень доверия населения.

Существенные преобразования произошли ещё в одной важной отрасли – сфере здравоохранения. Восточноказахстанцы на 99 процентов охвачены региональными электронными паспортами здоровья, а процент охвата интернет-активного населения мобильным приложением – 75 процентов.

– На платформе DamuMed реализовано дистанционное оказание медицинских услуг «Онлайн-прием пациентов», – рассказала Марина Гагарина. – По области определено 80 медицинских организаций для проведения онлайн-приема пациентов.

С учётом сложившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции разработан и внедрен Цифровой сервис мониторинга ситуации по наполняемости и мощности стационаров городов и районов области и эпидемиологической ситуации.

Важной составляющей гос-программы является модернизация общественного транспорта. Например, в Семее уже запущена система электронной оплаты проезда Avtobýs. Мониторинг выхода и движения каждого автобуса на маршруте проводится с помощью программы Bus Report.

Что касается Усть-Каменогорска, то реализовать автоматизированную систему контроля и оплаты проезда в общественном транспорте с созданием информационного модуля диспетчеризации здесь планируют в октябре этого года.

– В рамках договора все транспортные средства, которые обслуживают городские регулярные маршруты, будут оснащены периферийным оборудованием – валидаторами, – пояснил директор ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками города Усть-Каменогорска» Аби Алменбетов. – Диспетчеризация общественного транспорта будет автоматизирована, уже разработано мобильное приложение. После ввода объекта в эксплуатацию любой житель нашего города может следить за движением транспортных средств в режиме онлайн. На сегодняшний день проводится монтаж оборудования, в сентябре система запустится в тестовом режиме, в октябре будет введена в эксплуатацию.

Добавим, что на этом работа по цифровизации региона не прекратится. Впереди ещё много перспективных идей для реализации, одна из которых – разработка архитектурной платформы развития цифровизации Восточно-Казахстанской области на 2022–2025 годы с закреплением цифровой трансформации основных сфер деятельности.

Александра Исаева