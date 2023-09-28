Новые руководители 

На заседании Восточно-Казахстанского областного акимата представили двух новых руководителей управлений.

Так, исполняющим обязанности руководителя Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области назначен Аскар Можанов.

На совещании глава региона Ермек Кошербаев отметил, что Аскар Можанов занимал эту должность раньше и имеющийся опыт поможет ему в достижении поставленных целей.

Помимо этого, исполняющим обязанности руководителя Управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области назначен Серикхан Нуртазин.

Серикхан Нуртазин – выпускник программы «Болашак», магистр международных отношений, специалист с большим опытом работы в органах государственного управления.

Ермек Кошербаев выразил уверенность, что оба назначенных руководителя будут добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, пожелал им успехов в работе.