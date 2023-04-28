Большие перспективы

В ВКО назначены два новых акима районов. Район Самар возглавит Нурлан Махамбетов, а Уланский район – Думан Рахметкалиев.

Оба назначения прошли по согласованию с депутатами районных маслихатов. Думан Рахметкалиев – молодой, но опытный специалист, уроженец села Ахмирово Восточно-Казахстанской области. Окончил Пражский Международный университет, обучался по специальности «Экономика», а также Казахстанско-Американский свободный университет, имеет квалификацию «магистр права». Последняя до назначения занимаемая должность – руководитель управления финансов Восточно-Казахстанской области. И.о. акима области Алмасхан Сматлаев при представлении нового главы района активу подчеркнул, что при поддержке депутатов Думан Рахметкалиев сумеет решить все поставленные задачи и внесёт вклад в развитие Уланского района.

Нурлан Махамбетов родился в 1965 году в селе Ивановка Мендыкаринского района Костанайской области. Окончил Ленинградское высшее зенитное ракетное командное училище ордена Красной звезды имени 60-летия Великого Октября, а также Казахстанско-Американский свободный университет по специальности «Юриспруденция». Как отметил на представлении активу района нового акима Алмасхан Сматлаев, опыт и знания Нурлана Махамбетова позволяют считать, что он справится с обязанностями, возложенными на него на новой должности.

Перед назначенными руководителями районов стоят амбициозные задачи не только по продолжению уже инициированных проектов, но и по привлечению инвестиций, а также развитию инфраструктуры, социальной, аграрной и туристической отраслей.