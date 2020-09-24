Новые руководители 

В Риддере и Бородулихинском районе назначены новые акимы.

По распоряжению главы региона, акимом города Риддера назначен Дмитрий Горьковой, до этого занимавший должность заместителя акима Шемонаихинского района.

Нового руководителя активу города представил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Дмитрий Анатольевич родился 6 октября 1983 года в Шемонаихе. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова по специальности «Юриспруденция» и Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева по специальности «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 2007 году в органах финансовой полиции Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по ВКО. С августа 2015 г. и до настоящего времени являлся заместителем акима Шемонаихинского района.

Акимом Бородулихинского района назначен Кинугул Кашкенович Бичуинов, ранее занимавший должность заместителя акима Бородулихинского района.

Кинугул Кашкенович родился 15 июня 1963 года в селе Бородулиха. Окончил Семипалатинский педагогический институт имени Н. Крупской по специальности «учитель физического воспитания средней школы» и Казахстанско-Американский свободный университет по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в августе 1984 года председателем добровольного спортивного общества «Кайрат» Бородулихинского района. С июня 1986 г. по сентябрь 1988 г. работал на должности ответственного секретаря административной комиссии Бородулихинского райисполкома. Семь лет занимал должность заведующего отделом культуры районного центра.

В течение одиннадцати лет являлся руководителем аппарата акима Бородулихинского района. С 2006 года занимал должность заместителя акима Бородулихинского сельского округа. В октябре 2013 года Кинугула Кашкеновича назначили акимом Бородулихинского сельского округа. С 2016 года являлся заместителем акима Бородулихинского района.

Пресс-служба акима

Восточно-Казахстанской области