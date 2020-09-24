Новые руководители 

Назначения

В Риддере и Бородулихинском районе назначены новые акимы. Новые руководители 

По распоряжению главы региона, акимом города Риддера назначен Дмитрий Горьковой, до этого занимавший должность заместителя акима Шемонаихинского района. 

Нового руководителя активу города представил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Дмитрий Анатольевич родился 6 октября 1983 года в Шемонаихе. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова по специальности «Юриспруденция» и Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева по специальности «Финансы и кредит». 

Трудовую деятельность начал в 2007 году в органах финансовой полиции Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по ВКО. С августа 2015 г. и до настоящего времени являлся заместителем акима Шемонаихинского района.  

 Акимом Бородулихинского района назначен Кинугул Кашкенович Бичуинов, ранее занимавший должность заместителя акима Бородулихинского района. Новые руководители 

Кинугул Кашкенович родился  15 июня 1963 года в селе Бородулиха. Окончил Семипалатинский педагогический институт имени Н. Крупской по специальности «учитель физического воспитания средней школы» и Казахстанско-Американский свободный университет по специальности «экономист». 

Трудовую деятельность начал в августе 1984 года председателем добровольного спортивного общества «Кайрат» Бородулихинского района. С июня 1986 г. по сентябрь 1988 г. работал на должности ответственного секретаря административной комиссии Бородулихинского райисполкома. Семь лет занимал должность заведующего отделом культуры районного центра. 

В течение одиннадцати лет являлся руководителем аппарата акима Бородулихинского района. С 2006 года занимал должность заместителя акима Бородулихинского сельского округа. В октябре 2013 года Кинугула Кашкеновича назначили акимом Бородулихинского сельского округа. С 2016 года являлся заместителем акима Бородулихинского района. 

Пресс-служба акима 
Восточно-Казахстанской области 

 

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