Назначения

Новый аким Курчатова

05.03.2022
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Акимом города Курчатова назначен Олег Чугунков. Нового акима на сессии маслихата представил первый заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев. 

Олег Чугунков родился в 1977 году, выпускник Семипалатинского педагогического и Семипалатинского гуманитарного институтов. В разные годы работал пресс-секретарём акима Усть-Каменогорска, начальником отдела в управлении образования. Занимал должность начальника отдела в Институте анализа и прогнозирования, работал в Восточно-Казахстанском областном филиале партии «Nur Otan», с 2019 года занимал должность первого заместителя председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan». 

Народные избранники единогласно поддержали кандидатуру акима города. Алмасхан Сматлаев отметил, что у Олега Чугункова достаточно опыта для такой ответственной работы, и попросил депутатов, общественников поддерживать тесное взаимодействие с населением. 

Флора Левина 

05.03.2022
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