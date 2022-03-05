Новый аким Курчатова

Акимом города Курчатова назначен Олег Чугунков. Нового акима на сессии маслихата представил первый заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев.

Олег Чугунков родился в 1977 году, выпускник Семипалатинского педагогического и Семипалатинского гуманитарного институтов. В разные годы работал пресс-секретарём акима Усть-Каменогорска, начальником отдела в управлении образования. Занимал должность начальника отдела в Институте анализа и прогнозирования, работал в Восточно-Казахстанском областном филиале партии «Nur Otan», с 2019 года занимал должность первого заместителя председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan».

Народные избранники единогласно поддержали кандидатуру акима города. Алмасхан Сматлаев отметил, что у Олега Чугункова достаточно опыта для такой ответственной работы, и попросил депутатов, общественников поддерживать тесное взаимодействие с населением.

Флора Левина