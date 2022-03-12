Новый руководитель облздрава

Руководителем Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области назначена Гульмира Сагидуллина.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения. Глава региона Даниал Ахметов, представляя медицинскому сообществу области нового руководителя, отметил, что сегодня созданы все условия для бесперебойной работы региональной сферы здравоохранения.

– Потенциал имеется, нужно лишь грамотно реализовывать программы, направленные на сохранение здоровья населения. Перед вами, Гульмира Габдулловна, стоит задача повысить удовлетворённость наших граждан медицинскими услугами. Желаю успехов, – напутствовал аким ВКО.

Гульмира Сагидуллина начала свою профессиональную деятельность в 1997 году после окончания Семипалатинского государственного медицинского университета по специальности «Лечебное дело».

Работала врачом-анестезиологом-реаниматологом в Восточно-Казахстанском областном онкологическом диспансере, более 12 лет трудилась в должности заместителя главного врача по лечебной работе в этом же медучреждении.

В 2015 году была назначена главным врачом первого в регионе Реабилитационного центра, где внедрялись передовые методы медицинской реабилитации и восстановительной терапии.

До назначения руководителем облздрава Гульмира Габдулловна возглавляла областной Многопрофильный центр онкологии и хирургии, а также являлась главным внештатным онкологом ВКО.

Аида Жумекенова

Фото пресс-службы УЗ ВКО