Несу своё слово людям

В селе Новопокровка прошёл литературный вечер, посвящённый творчеству поэта Владимира Бояринова.

На встрече побывал двоюродный брат поэта Сергей Стецов и его школьные друзья – Анатолий и Светлана Масюченко. Гостям представили видеофильм о творчестве поэта.

Было много воспоминаний из школьной жизни поэта, когда действовал драматический кружок, интерес к которому будущему литератору привила учитель русского языка и литературы Мария Компанец. Дочь Марии Ивановны, Светлана Масюченко, показала фотоальбом о работе драматического кружка, который её мама создала своими руками.

А вот Любовь Шумакова вспоминала о нём как об учителе истории. Затем подарила для библиотеки и школы сборник стихов Владимира Бояринова.

Встреча продолжилась в музее, где есть уголок, посвящённый знаменитым уроженцам села.

Софья Соболевская

Бородулихинский район