Нарушения не подтвердились

В Курчатове продолжается работа группы по мониторингу цен на социально значимые продовольственные товары.

Как сообщили специалисты городского акимата, на текущий момент рабочими группами проведено 29 рейдов с посещением 853 торговых объектов города, реализующих социально значимые товары.

– При размере надбавки свыше 15 процентов покупатель может сфотографировать товарно-отправительный документ, цену товара на полке, наименование объекта торговли (ИП/ТОО) и обратиться с данной информацией в отдел предпринимательства, промышленности и туризма города Курчатова, – пояснили в акимате Курчатова.

Так, по итогам проведённых рейдов членами мониторинговых групп были выявлены 7 объектов торговли, превысивших 15-процентную торговую надбавку. При этом в ходе дальнейшего разбирательства производство по трём материалам приостановлено в связи с отсутствием состава нарушения, по четырём нарушениям были проведены внеплановые проверки, по итогам которых нарушения также не подтвердились.

Екатерина Гуляева

Курчатов