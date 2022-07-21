Вести из районов

Нарушения не подтвердились

21.07.2022
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В Курчатове продолжается работа группы по мониторингу цен на социально значимые продовольственные товары.

Как сообщили специалисты городского акимата, на текущий момент рабочими группами проведено 29 рейдов с посещением 853 торговых объектов города, реализующих социально значимые товары.

– При размере надбавки свыше 15 процентов покупатель может сфотографировать товарно-отправительный документ, цену товара на полке, наименование объекта торговли (ИП/ТОО) и обратиться с данной информацией в отдел предпринимательства, промышленности и туризма города Курчатова, – пояснили в акимате Курчатова.

Так, по итогам проведённых рейдов членами мониторинговых групп были выявлены 7 объектов торговли, превысивших 15-процентную торговую надбавку. При этом в ходе дальнейшего разбирательства производство по трём материалам приостановлено в связи с отсутствием состава нарушения, по четырём нарушениям были проведены внеплановые проверки, по итогам которых нарушения также не подтвердились.

Екатерина Гуляева

Курчатов

21.07.2022
755

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