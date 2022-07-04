Нарушение карается законом

С начала года в Усть-Каменогорске за нарушение правил благоустройства к административной ответственности привлечено 1558 правонарушителей.

Напомним, согласно Правилам благоустройства городов и населённых пунктов Восточно-Казахстанской области физические и юридические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на территории городов и населённых пунктов, в том числе на территории индивидуальных жилых домов. Так, не допускается повреждение и разрушение дорог, тротуаров, газонов, малых архитектурных форм, освещения, водоотвода.

Также запрещено сорить на улицах, площадях, пляжах, в парках, скверах и других местах массового пребывания людей, сжигать твёрдые бытовые отходы, сбрасывать неочищенные воды промышленных предприятий в водоёмы, мыть, ремонтировать транспортные средства, а также стирать ковровые изделия внутри жилых кварталов и в местах общего пользования и массового отдыха.

– За нарушение вышеназванных правил согласно части 1 статьи 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях предусмотрена ответственность – предупреждение или штраф, – сообщил начальник местной полицейской службы Управления полиции Усть-Каменогорска подполковник полиции Азамат Иманжанов. – Для физических лиц в размере 20 МРП, субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций – 30 МРП, среднего – 40 МРП, крупного бизнеса – 100 МРП. Всего с начала года к административной ответственности по этой статье было привлечено 1558 правонарушителей.

Татьяна Кравченко