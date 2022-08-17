На радость взрослым и детям

Последние годы для жителей Серебрянска района Алтай отмечены масштабными преобразованиями. Впервые за долгое время в городе активизировались строительство и реконструкция жилых домов, спортивных и культурных объектов, большое внимание уделяется благоустройству.

В Серебрянске привели в порядок дороги, установили новые остановочные павильоны, малыши рады появлению ещё одного детского спортивно-игрового комплекса. И это – только начало, утверждает местное руководство.

Одним из приоритетных направлений в работе является ремонт и содержание городских дорог. Так, в нынешнем году в Серебрянске для обеспечения безопасности дорожного движения проведён средний ремонт внутригородских дорог по улицам Ленина, Тимофеева и Шоссейной протяжённостью 1,3 километра. Средства на это выделили из районного бюджета. Ремонт выполняла местная подрядная организация ТОО «Плюс».

Кроме того, в городе установлено пять новых остановочных павильонов, а также дополнительно запущен автобусный маршрут. Теперь серебрянцы ожидают общественный транспорт в комфортных условиях.

В моногороде появился современный, отвечающий всем нормам, детский спортивно-игровой комплекс с горками, тренажёрами, турниками, уголком для рисования, качелями и лавочками. По периметру установлено освещение. Малыши и ребята постарше с удовольствием проводят здесь своё свободное время.

Финансы на строительство игровой площадки – около восьми миллионов тенге – также выделены из районного бюджета. Отметим, это вторая такая площадка. Ранее аналогичный игровой комплекс был установлен в районе многоэтажных застроек. По мере выделения денежных средств планируется установить ещё несколько таких площадок в районе автовокзала и в частном секторе.

– Впервые за долгие годы наш город начал преображаться, – подчеркнула главный специалист акимата города Серебрянска Ольга Копылова. – На этом мы не собираемся останавливаться. Планы большие! Возможности для их воплощения, думаю, будут.

В предыдущих номерах газеты «Рудный Алтай» сообщалось, что для решения жилищного вопроса в Серебрянске строят пять индивидуальных жилых домов по программе «Одноэтажный Восток». Два дома полностью готовы. В одном из них уже справила новоселье многодетная семья, второй дом тоже готовится к заселению. В остальных идут работы по внутренней отделке.

Также планируют провести капитальный ремонт в здании общежития бывшей швейной фабрики. Сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации. После ремонта квартиры в этом доме будут предоставляться медицинским работникам, выпускникам детского дома.

Помимо этого, на рассмотрении находится проектно-сметная документация по реконструкции административного здания Серебрянского завода неорганических производств. Планируется, что после проведённых работ в нём откроется новый Дом культуры.

По проекту, на первом этаже расположатся ЦОН, почта, концертный зал на 300 мест, на втором и третьем – различные кружки, творческие студии и музыкальная школа. На четвёртом и пятом этажах – спортивные секции.

Александра Исаева

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Район Алтай