На финишной прямой

Единственную в Казахстане сортировочную линию твёрдых бытовых отходов, соответствующую международным стандартам, планируют запустить в Усть-Каменогорске уже нынешней осенью.

Напомним, проект по строительству линии по сортировке твёрдых бытовых отходов в областном центре стартовал почти два года назад. На сегодняшний день работы по строительству корпуса завода и подводка коммуникаций завершены, иностранные специалисты выполняют пусконаладочные работы.

«Выполнять эти работы по условиям договора должны только специалисты производителя оборудования – греческой компании Sabo S.A. Это обеспечивает гарантийное обслуживание. Уже смонтированы все технологические узлы линии и ведутся электротехнические работы», – сообщил на официальной странице в сети Instagram аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

По его словам, в начале августа приедут специалисты из Словении и Франции, которые выполнят программирование системы, в середине августа – в планах провести первое холодное тестирование, а затем тестирование в рабочем режиме.

Запуск сортировочной линии твёрдых бытовых отходов, который снизит негативную нагрузку на экологию в городе, при условии соблюдения графика выполнения всех работ, планируется произвести осенью этого года.

Александра Исаева